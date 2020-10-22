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Убийство казахстанского дизайнера Bisenа
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danilov 22 Октября 2020 в 10:03:12
Казахстанский дизайнер популярного streetwear-бренда Сабит Сырахан (Bisen) скончался, сообщили на своих площадках в социальных сетях отечественные рэперы.



В частности, о смерти дизайнера на своей странице в Instagram сообщил рэпер из Шымкента, выступающий под ником Hiro.



"Это глаза Нурсултана! С нами больше нет Сабита @b1sen, но его лого уже везде! И не говорите, что не встречали этот символ! На футболках, наклейках, тусовках, улицах! Мы назовем улицу его именем! Мы поставим памятник! Это история без страниц!" – написал он.

В Stories он сообщил, что дизайнера убили.

"Бисена больше нет с нами! Запинали друга моего! Нелюди! Живого места не оставили! Опознали по кроссовкам", - написал Hiro.

О смерти высказался другой казахстанский рэпер Азамат Маркленов.

"Прости нас, когда-нибудь обязательно поработаем, брат. Ты всегда в наших сердцах", - написал он в Instagram.

https://ru.sputnik.kz/society/20201018/15229343/Skonchalsya-kazakhstanskiy-dizayner-Bisen.html

https://tengrinews.kz/events/skonchalsya-kazahstanskiy-dizayner-bisen-417370/

В полиции прокомментировали убийство художника

В пресс-службе департамента полиции проинформировали, что тревожный звонок об избитом человеке в полицию поступил 18 октября в начале второго ночи.

По словам звонившего на пульт «102», который наблюдал за происходящим из окна своей квартиры, неизвестные мужчины во дворе дома сначала ругались, а затем стали драться, вследствие чего один из них упал, другой поспешил скрыться с места преступления.

Бригада медиков по приезде констатировала смерть человека. Его личность была сразу же установлена.

«По подозрению в совершении данного преступления сразу же был задержан гр.Д., 1991 года рождения, родной брат девушки гр. Б., который признался в убийстве и сообщил, что избил оппонента из-за неприязненных отношений. В порядке ст.128 УПК РК подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Данный факт расследуется управлением полиции Бостандыкского района по ст.99 ч.1 УК РК. Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции города Алматы», - пояснили в полиции.

Отметим, дизайнер Сабит Bisen создавал популярный у рэперов и представителей хип-хоп культуры streetwear-бренд.

https://lenta.inform.kz/ru/dizaynera-ubili-v-almaty_a3707842

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 22.10.2020 в 10:35:12   # 765294
Смерть человека - всегда горе. Но кто это? Еще и памятник и улицу его именем. Простите может я чего то не знаю? Просвятите пожалуйства.
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  NBE 22.10.2020 в 10:36:47   # 765295
Quote:
По словам звонившего на пульт «102», который наблюдал за происходящим из окна своей квартиры, неизвестные мужчины во дворе дома сначала ругались, а затем стали драться, вследствие чего один из них упал, другой поспешил скрыться с места преступления.

Quote:
"Бисена больше нет с нами! Запинали друга моего! Нелюди! Живого места не оставили! Опознали по кроссовкам", - написал Hiro.

не сходится что-то, что бы опознать человека по кроссовкам нужно человека бить долго и упорно... не каждый сильный человек справится с такой задачей.
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  NBE 22.10.2020 в 10:37:44   # 765296
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  Absolute 22.10.2020 в 10:43:25   # 765297
Цитата: NBE от 22.10.2020 04:36:47
Quote:
По словам звонившего на пульт «102», который наблюдал за происходящим из окна своей квартиры, неизвестные мужчины во дворе дома сначала ругались, а затем стали драться, вследствие чего один из них упал, другой поспешил скрыться с места преступления.

[quote]"Бисена больше нет с нами! Запинали друга моего! Нелюди! Живого места не оставили! Опознали по кроссовкам", - написал Hiro.

Quote:
не сходится что-то, что бы опознать человека по кроссовкам нужно человека бить долго и упорно... не каждый сильный человек справится с такой задачей.

Понятно же. Били толпой, грузанулся один ответственный.
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  GoodZone 22.10.2020 в 10:46:47   # 765298
Сколько таких Сабитов ежедневно погибает у нас в стране, но почему-то о них не пишут, а ими просто пополняют статистику... Это я к тому, что каждая жизнь важна, а не только Сабита... А еще к тому, что насколько у нас люди агрессивны и не думают о последствиях своих действий или бездействия. Сам не раз попадал в ситуации, когда пройти мимо не позволяет воспитание, а разум говорит не ввязывайся - дилемма... Соболезнования родным.
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