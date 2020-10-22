Убийство казахстанского дизайнера Bisenа

По словам звонившего на пульт «102», который наблюдал за происходящим из окна своей квартиры, неизвестные мужчины во дворе дома сначала ругались, а затем стали драться, вследствие чего один из них упал, другой поспешил скрыться с места преступления.

"Бисена больше нет с нами! Запинали друга моего! Нелюди! Живого места не оставили! Опознали по кроссовкам", - написал Hiro.