Россельхознадзор обеспокоен участившимися попытками нелегального вывоза в Казахстан зерна и продуктов его переработки

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портфил 25 Октября 2020 в 19:24:48
Территориальными управлениями Россельхознадзора в течение года систематически выявляются попытки отгрузок в Казахстан зерна без необходимых документов (фитосанитарные сертификаты, декларации о соответствии), а также зерна, не отвечающего требованиям по качеству, безопасности и фитосанитарному состоянию.
Между тем, в сентябре на фоне завершения уборочной кампании количество выявляемых нарушений значительно выросло. Так, по сравнению с августом этот показатель увеличился на 60%. В результате был предотвращен нелегальный вывоз в Казахстан более 9 тыс. тонн зерна.
Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)» и части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».
Учитывая, что экспорт зерна без документов зачастую сопровождается неуплатой налогов в бюджет Российской Федерации предприятиями-отправителями продукции, территориальными управлениями Россельхознадзора усилено информационное взаимодействие с региональными органами ФНС России.
По направленным Россельхознадзором данным о российских компаниях, занимающихся незаконным вывозом зерна в Казахстан, налоговые органы проводят камеральные проверки для уточнения уплаченных налогов. По результатам такого взаимодействия заблокированы операции по расчетным счетам трех хозяйствующих субъектов, не уплачивающих налоги в государственный бюджет.
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