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Закона.Нет
Россельхознадзор обеспокоен участившимися попытками нелегального вывоза в Казахстан зерна и продуктов его переработки
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портфил 25 Октября 2020 в 19:24:48
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам встречи с представителями общественности в Республике Адыгея Россельхознадзором совместно с ФНС России, ФТС России, Ространснадзором, ГИБДД и МВД России проводится работа по предотвращению нелегального вывоза российского зерна в Республику Казахстан.

Территориальными управлениями Россельхознадзора в течение года систематически выявляются попытки отгрузок в Казахстан зерна без необходимых документов (фитосанитарные сертификаты, декларации о соответствии), а также зерна, не отвечающего требованиям по качеству, безопасности и фитосанитарному состоянию.

Между тем, в сентябре на фоне завершения уборочной кампании количество выявляемых нарушений значительно выросло. Так, по сравнению с августом этот показатель увеличился на 60%. В результате был предотвращен нелегальный вывоз в Казахстан более 9 тыс. тонн зерна.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 10.2 КоАП РФ «Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)» и части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

Учитывая, что экспорт зерна без документов зачастую сопровождается неуплатой налогов в бюджет Российской Федерации предприятиями-отправителями продукции, территориальными управлениями Россельхознадзора усилено информационное взаимодействие с региональными органами ФНС России.

По направленным Россельхознадзором данным о российских компаниях, занимающихся незаконным вывозом зерна в Казахстан, налоговые органы проводят камеральные проверки для уточнения уплаченных налогов. По результатам такого взаимодействия заблокированы операции по расчетным счетам трех хозяйствующих субъектов, не уплачивающих налоги в государственный бюджет.

https://www.zol.ru/n/321ad
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.10.2020 в 22:37:41   # 765545
Неужто в КЗ своего зерна не хватает?
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