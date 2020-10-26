Во Франции задержали мужчину за "лайк" под фото обезглавленного учителя

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GoodZone 26 Октября 2020 в 08:57:43
Как отмечает телеканал, внимание сил внутренней безопасности привлек профиль молодого человека в Twitter. Там он оставлял комментарии и записи, которые, по мнению властей, могут попадать под оправдание терроризма. В частности, как отмечает телеканал, он поставил "лайк" под фотографией обезглавленного под Парижем преподавателя.
Власти установили личность владельца аккаунта, им оказался рожденный в России 22-летний мужчина чеченского происхождения, живущий во французском городе Блуа. По данным источников телеканала, он был задержан дома и помещен под стражу за предполагаемое оправдание терроризма. Ранее он уже привлекался к ответственности по этому же обвинению, это было после теракта в редакции еженедельника Charlie в 2015 году.
https://www.bfmtv.com/
Комментарии, по рейтингу, по дате
ЗЫ . Осторожнее, титусяне, осторожнее!
Цитата: Zoggyla от 26.10.2020 04:32:45
Тык пальцем - и ты уже в списке)))
ЗЫ . Осторожнее, титусяне, осторожнее!
Тык пальцем - и ты уже в списке)))
ЗЫ . Осторожнее, титусяне, осторожнее!
"Одно неосторожное движение - и ты уже отец"(с) М.Жванецкий, ЕМНИП.
Гораздо больше шансов встрять.