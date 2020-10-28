Задержан мужчина, перевозивший саксаул

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danilov 28 Октября 2020 в 14:58:41
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18 октября сотрудниками группы природоохранной полиции МПС Мойынкумского района, при проверке содержимого кузова автомашины Газель под управлением 44-летнего жителя села Мойынкум, обнаружено два куба саксаула.
По данному факту возбуждено досудебное расследование по статье 339 части 1 УК РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами“.
Конфискованный саксаул до принятия процессуального решения сдан на хранение в склад учреждения по защите леса и животного мира Мойынкумского района. Назначена биологическая экспертиза. Ведутся следственные действия.
– Несмотря на ограничительные и запретительные меры, которые начали действовать еще с 2004 года, саксаул по-прежнему остается под угрозой исчезновения. И чтобы в будущем не пришлось воссоздавать исчезнувший вид, уже сегодня нужно принимать самые радикальные меры. На сегоднешний день саксаул внесен в Красную книгу Казахстана и находится на грани исчезновения.
Задержанному жителю Мойынкумского района грозит штраф в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, – сообщил в своем выступлении старший инспектор по особым поручениям природоохраны УМПС ДП Максат Мадимаров.
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