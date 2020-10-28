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30-летняя карагандинка снимала себя в порно и продавала
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danilov 28 Октября 2020 в 22:36:51
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ал 29.10.2020 в 00:35:33   # 765839
Quote:
"Есть студентки, есть замужние". Мужчины-проституты рассказали о работе https://www.zakon.kz/5045626-est-studentki-est-zamuzhnie-muzhchiny.html
Занимающиеся проституцией молодые люди - это либо студенты, либо сотрудники различных компаний.
28 октября 2020
По данным казахстанских СМИ, в стране стало больше мужчин, оказывающих интимные услуги за деньги. По мнению некоторых, с таким явлением мы столкнулись из-за сложившегося кризиса и безработицы в период пандемии, передает zakon.kz.
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https://ru.wikisource.org/wiki/Кем_быть%3F_(Маяковский)
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