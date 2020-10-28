30-летняя карагандинка снимала себя в порно и продавала

"Есть студентки, есть замужние". Мужчины-проституты рассказали о работе https://www.zakon.kz/5045626-est-studentki-est-zamuzhnie-muzhchiny.html
Занимающиеся проституцией молодые люди - это либо студенты, либо сотрудники различных компаний.
28 октября 2020
По данным казахстанских СМИ, в стране стало больше мужчин, оказывающих интимные услуги за деньги. По мнению некоторых, с таким явлением мы столкнулись из-за сложившегося кризиса и безработицы в период пандемии, передает zakon.kz.
...
Занимающиеся проституцией молодые люди - это либо студенты, либо сотрудники различных компаний.
28 октября 2020
По данным казахстанских СМИ, в стране стало больше мужчин, оказывающих интимные услуги за деньги. По мнению некоторых, с таким явлением мы столкнулись из-за сложившегося кризиса и безработицы в период пандемии, передает zakon.kz.
...
https://ru.wikisource.org/wiki/Кем_быть%3F_(Маяковский)