Ставшая "порнозвездой" карагандинка намерена судиться с полицией

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danilov 02 Ноября 2020 в 20:17:13
Карагандинка по имени Яна заявила о намерении судиться с сотрудниками полиции, которые распространили в Сети ролик момента ее задержания и информацию о том, что она якобы предоставляет за деньги интимные услуги. Девушка рассказала о себе и заявила, что никогда не занималась проституцией.
Также, по ее словам, она не продавала порнографические ролики со своим участием и не организовывала никакой порностудии.
"Я ню-модель и никогда этого не скрывала. Но то, в чем меня обвинили на всю страну полицейские, - это ложь. Я не занимаюсь ни распространением порнографии, ни проституцией. Все это явно чья-то наводка на меня, видимо, я кого-то отшила и таким образом мне мстят", - рассказала девушка.
По словам Яны, несколько месяцев назад она познакомилась в Сети с молодым мужчиной из Украины. Он попросил у нее интимные видео, и она снимала их для него. Как они попали в Сеть и почему ее теперь обвиняют в распространении порно, она не знает.
"Я предполагаю, что этот парень за моей спиной продавал эти видео. Делал он это через Telegram-канал, который был якобы создан мной. На самом деле я к нему никакого отношения не имею. Так же, как к фейковым аккаунтам в Instagram. А полиция задержала меня из-за того, что кто-то от моего имени через этот Telegram-канал продавал им видео. Но это не я", - говорит девушка.
Также Яна уверяет, что данный Telegram-канал зарегистрирован в Украине и заблокирован на территории Казахстана.
"Так о каком распространении идет речь? Вместо того, чтобы разобраться, полицейские выставили меня проституткой. Поэтому я намерена подать на них в суд. Адвоката я уже нашла", - подчеркнула девушка.
Ранее на официальном медиа-портале МВД РК Polisia.kz сообщалось, что 30-летняя карагандинка снимала порно с собственным участием. Момент ее задержания был распространен в Сети. Также сообщалось, что за интим-встречи девушка берет по 300 долларов. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
https://tengrinews.kz/story/stavshaya-pornozvezdoy-karagandinka-namerena-suditsya-418787/
Комментарии, по рейтингу, по дате
ай молодца.. скиньте уже кто-нибудь ссылку на видео..На сиськи больше негде посмотреть?