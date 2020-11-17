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Закона.Нет
За что привлекли к ответственности автора видео о фламинго, пояснили в Минэкологии
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danilov 18 Ноября 2020 в 10:47:20
Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял красивый видеоролик о прилетевших в регион фламинго, за что был привлечен к ответственности. Изначально мужчину хотели оштрафовать, но позже лишь вынесли предупреждение. Ситуацию прояснили в министерстве экологии.

Комментарий Минэкологии опубликовала на своей Facebook-странице пресс-секретарь ведомства Самал Ибраева.

Ибраева назвала работу Сарсенбаева восхитительной и отметила, что благодаря мужчине красоту природы Казахстана смогли увидеть и пользователи Сети из других стран.

Пресс-секретарь министерства также пишет, что многие недоумевают, почему же тогда автора ролика решили привлечь к ответственности.

"Есть нормы законодательства, регулирующие проведение съемок в заповедных и охраняемых территориях. Во-первых, нужно получить разрешение. Во-вторых, на территории нужно соблюдать определенные правила поведения, чтобы не беспокоить животных и птиц", - пояснила Ибраева.

Как добавили в Минэкологии, фламинго - необычайно острожные птицы. При малейшей угрозе опасности они могли покинуть свои гнезда.

"Также съемки с дрона проводились без учета соблюдения необходимого расстояния", - добавила пресс-секретарь.

Жителя Актау вызвали в органы за красивое видео со стаей фламинго

В конце поста Ибраева обратилась к казахстанцам, планирующим снять видео о дикой природе - для получения разрешения на съемки им следует обратиться в Минэкологии, которое согласует свое решение с Комитетом лесного хозяйства. При этом за самой съемкой будут следить инспекторы.

"Мы за то, чтобы показывать красоту нашей Родины, но с соблюдением норм закона", - заключила Ибраева.

Напомним, видеоролик с прилетевшими на озеро Караколь в Мангистауской области фламинго появился в Сети в минувшие выходные и вызвал восхищение казахстанцев.

Однако, как позже сообщил сам автор, за опубликованное видео его вызвали в органы внутренних дел.

Отметим, что кадры привлекли внимание не только отечественных СМИ - потрясающий по своей красоте ролик опубликовали также издания России и США.



https://www.facebook.com/azamat.sarsenbaev/posts/3791903797533017

https://www.facebook.com/samal.ibrayeva/posts/10164309165505317

https://www.facebook.com/azamat.sarsenbaev/videos/3786803058043091/
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