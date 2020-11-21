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Карагандинец не может вернуть собственные миллионы с депозита в банке
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Гость 21 Ноября 2020 в 09:13:59
Почти год житель Караганды Александр Ли пытается вернуть десятки миллионов тенге, которые его семья положила на депозит в банк.


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  Ratkhan 21.11.2020 в 09:49:06   # 766994
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  ГОРЫНЫЧ 21.11.2020 в 09:49:44   # 766996
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  звукач 21.11.2020 в 11:24:03   # 767002
Ну все как всегда,,,, сами банки полтиина с душой вытрясут.По 10 раз в сутки звонками задолбают,а как чужое отдать так подождите и поймите.... уроды по другому не незову.Такие проценты на кредиты что впору банк в ростовщика переименовать.
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  Практичный 21.11.2020 в 13:27:04   # 767008
Скоты
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  Zoggyla 21.11.2020 в 13:35:41   # 767009
Цитата: звукач от 21.11.2020 05:24:03
Ну все как всегда,,,, сами банки полтиина с душой вытрясут.По 10 раз в сутки звонками задолбают,а как чужое отдать так подождите и поймите.... уроды по другому не незову.Такие проценты на кредиты что впору банк в ростовщика переименовать.
РостовЯщикБанк
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