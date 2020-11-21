Карагандинец не может вернуть собственные миллионы с депозита в банке

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Гость 21 Ноября 2020 в 09:13:59
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Практичный 21.11.2020 в 13:27:04 # 767008
Цитата: звукач от 21.11.2020 05:24:03РостовЯщикБанк
Ну все как всегда,,,, сами банки полтиина с душой вытрясут.По 10 раз в сутки звонками задолбают,а как чужое отдать так подождите и поймите.... уроды по другому не незову.Такие проценты на кредиты что впору банк в ростовщика переименовать.
Ну все как всегда,,,, сами банки полтиина с душой вытрясут.По 10 раз в сутки звонками задолбают,а как чужое отдать так подождите и поймите.... уроды по другому не незову.Такие проценты на кредиты что впору банк в ростовщика переименовать.