Казахстанцев могут оштрафовать за ношение военной формы

Константин Муровцев

2 часа назад

"Когда совершает преступление в камуфляже... " - так это у нас такая борьба с преступностью? Тогда и маски запретите. Сейчас все в масках ходят.

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Ali Prado off road

1 час назад

Если нет распозновательных шевронов, погон, то это не считается военной формой. То есть не считается нарушением закона. Что за бред вы несете?

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