Казахстанцев могут оштрафовать за ношение военной формы

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Zoggyla 22 Ноября 2020 в 12:56:12
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 22.11.2020 в 13:45:58 # 767054
Все мы гости 22.11.2020 в 14:10:40 # 767056
Константин Муровцев
2 часа назад
"Когда совершает преступление в камуфляже... " - так это у нас такая борьба с преступностью? Тогда и маски запретите. Сейчас все в масках ходят.
20
Ali Prado off road
1 час назад
Если нет распозновательных шевронов, погон, то это не считается военной формой. То есть не считается нарушением закона. Что за бред вы несете?
18
2 часа назад
"Когда совершает преступление в камуфляже... " - так это у нас такая борьба с преступностью? Тогда и маски запретите. Сейчас все в масках ходят.
20
Ali Prado off road
1 час назад
Если нет распозновательных шевронов, погон, то это не считается военной формой. То есть не считается нарушением закона. Что за бред вы несете?
18