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Закона.Нет
Казахстанцев могут оштрафовать за ношение военной формы
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Zoggyla 22 Ноября 2020 в 12:56:12
Штраф для физических лиц около 14 тысяч тенге, для юридических — почти 70 тысяч

Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 22.11.2020 в 13:45:58   # 767054
Очередная кормушка. Не более. Придумаи несуразную отмазку. Дайте стат данные где и по каким делам люди так подумали. Идиотизм.
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  Все мы гости 22.11.2020 в 14:10:40   # 767056
Всегда такое было, что удивляться. Просто внимания не обращали. Ну конечно, теперь надо реально штрафовать, казна пустая.
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  Ал 22.11.2020 в 14:22:14   # 767059
Quote:
Константин Муровцев
2 часа назад
"Когда совершает преступление в камуфляже... " - так это у нас такая борьба с преступностью? Тогда и маски запретите. Сейчас все в масках ходят.
20

Ali Prado off road
1 час назад
Если нет распозновательных шевронов, погон, то это не считается военной формой. То есть не считается нарушением закона. Что за бред вы несете?
18
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