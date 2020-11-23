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Закона.Нет
Корупционеры и бизнес
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danilov 23 Ноября 2020 в 16:57:57
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Zoggyla
23.11.2020 в 18:01:25
# 767128
Дикий казахский капитализм. Выходец.
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Yerla
23.11.2020 в 19:09:25
# 767135
гыыыы .. ну чо думают то местные про "это" ?
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старик
23.11.2020 в 19:19:57
# 767137
Читать не стал потому что коррупция у нас-это есть бизнес.
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