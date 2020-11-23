 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Закона.Нет
Корупционеры и бизнес
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 23 Ноября 2020 в 16:57:57
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 23.11.2020 в 18:01:25   # 767128
Дикий казахский капитализм. Выходец.
поощрить | покарать
  Yerla 23.11.2020 в 19:09:25   # 767135
гыыыы .. ну чо думают то местные про "это" ?

поощрить | покарать
  старик 23.11.2020 в 19:19:57   # 767137
Читать не стал потому что коррупция у нас-это есть бизнес.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь