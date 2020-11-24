Цена увечья

Где гарантия, что руководство автомойки, которое изначально повело себя непорядочно по отношению к своей работнице, не откажется оплачивать эти услуги? Вообще нет никакой гарантии что руководство выполнит обещание, скорее наоборот :есть гарантия что откажется. [quote]Есть все шансы доказать вину работодателя, потому что нахож­дение на работе нетрезвого работника - это вина прежде всего работодателя.