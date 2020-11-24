Токаев прокомментировал вырубку деревьев возле Sulpak

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Ноября 2020 в 12:59:11
Пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook сообщил, что Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вырубку здоровых деревьев на улице Толе би в Алматы. "Акиму Бакытжану Сагинтаеву дано поручение провести служебное расследование данного факта, инициировать привлечение виновных к ответственности", - сообщил он.
При этом Уали напомнил, что выступая в Алматы 29 октября 2019 года на служебном совещании, посвященном проблемам города, Токаев заявил об исключительной важности бережного отношения к экосистеме мегаполиса, создания надлежащих условий для обеспечения комфортной жизнедеятельности горожан.
Отметим, что в социальных сетях появились фотографий очевидцев вырубленных деревьев в Алматы близ магазина Sulpak. В акимате заявили, что 13 деревьев были снесены подрядчиками Sulpak. В компании же отрицают свою причастность к данному факту. "Территория, на которой произошел снос деревьев не находится в собственности компании Sulpak и мы также, как и вы, считаем действия данных лиц противоправными. Мы тут же обратились в правоохранительные органы, от которых нам стало известно, что заявление по данному случаю уже подано и ведется разбирательство. Нас уверили, что результаты будут представлены в ближайшее время", - сообщили в Sulpak.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3361852577271484&id=100003403233694
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 24.11.2020 в 14:51:36 # 767163
Байкотировать нахер...