Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке планшетами iPad

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danilov 25 Ноября 2020 в 10:05:37
По данным прокуратуры, Мойер обещал передать 200 планшетов iPad офису шерифа округа Санта-Клара (Калифорния) для получения четырех лицензий на ношение скрытого огнестрельного оружия.
Адвокат Мойера Эд Свонсон утверждает, что его клиент невиновен, и предъявленные ему обвинения являются результатом продолжающегося спора между окружным прокурором и шерифом. Узнав об обвинениях, Apple провела внутреннее расследование и не обнаружила нарушений, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
"Правда то, что Apple собиралась передать планшеты офису шерифа, чтобы поддержать новый проект подготовки кадров. Правда и то, что Apple обращалась за лицензиями на оружие и получила их, - заявил Свонсон. - Но связи между этими двумя событиями нет".
Обвинения предъявлены Мойеру в рамках более широкого расследования в отношении офиса шерифа. В прокуратуре сообщили, что высокопоставленные сотрудники офиса шерифа, в том числе заместитель шерифа Рик Санг, отказывались выдавать лицензии на ношение скрытого оружия сотрудникам Apple до тех пор, пока Мойер не согласился передать им планшеты iPad общей стоимостью порядка $70 тыс.
Мойер работает в Apple почти 15 лет, а службу безопасности компании возглавляет с ноября 2018 года.
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