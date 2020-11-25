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Закона.Нет
Главу службы безопасности Apple обвинили во взятке планшетами iPad
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danilov 25 Ноября 2020 в 10:05:37
Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Руководитель службы безопасности американской Apple Томас Мойер обвиняется в подкупе представителей власти с целью получения лицензий на оружие для сотрудников компании.

По данным прокуратуры, Мойер обещал передать 200 планшетов iPad офису шерифа округа Санта-Клара (Калифорния) для получения четырех лицензий на ношение скрытого огнестрельного оружия.

Адвокат Мойера Эд Свонсон утверждает, что его клиент невиновен, и предъявленные ему обвинения являются результатом продолжающегося спора между окружным прокурором и шерифом. Узнав об обвинениях, Apple провела внутреннее расследование и не обнаружила нарушений, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
"Правда то, что Apple собиралась передать планшеты офису шерифа, чтобы поддержать новый проект подготовки кадров. Правда и то, что Apple обращалась за лицензиями на оружие и получила их, - заявил Свонсон. - Но связи между этими двумя событиями нет".

Обвинения предъявлены Мойеру в рамках более широкого расследования в отношении офиса шерифа. В прокуратуре сообщили, что высокопоставленные сотрудники офиса шерифа, в том числе заместитель шерифа Рик Санг, отказывались выдавать лицензии на ношение скрытого оружия сотрудникам Apple до тех пор, пока Мойер не согласился передать им планшеты iPad общей стоимостью порядка $70 тыс.

Мойер работает в Apple почти 15 лет, а службу безопасности компании возглавляет с ноября 2018 года.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 25.11.2020 в 10:57:27   # 767217
Так это дело о вымогательстве или взятке?
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  GoodZone 25.11.2020 в 11:27:48   # 767220
Поклеп, инсинуация, ложь и клевета!!! Коррупция? да никогда, не может такого быть в этой насквозь демократичной, кристально честной мирной стране. Путин подставил, следы ведут в Кремль. Срочно нужны новые санкции.
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