Вам повестка! Что нужно знать для собственной защиты?

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Гость 27 Ноября 2020 в 12:33:11
ЧТО ТАКОЕ ПОВЕСТКА И КАК ОНА ВРУЧАЕТСЯ?
Евгений Жовтис, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности:
Евгений Жовтис.
— Ни в гражданском, ни в административном кодексе вообще нет слова «повестка». По административному делу вызывать повесткой нельзя, потому что нет такого документа. То есть никакой полицейский по административному делу приносить повестку не может. Такого документа нет в законе об органах внутренних дел, такого документа в административном законодательстве тоже нет. Где есть понятие «повестка»? Только в уголовно-процессуальном кодексе, когда рассматривается уголовное дело. Причем повестка — это очень серьезный документ. Повестку не может выписывать участковый. Повестку может выписывать должностное лицо, которое ведет уголовный процесс. К примеру, следователь по этому делу, дознаватель по этому делу. Вот они могут, но никакой не участковый или просто полицейский.
Маржан Аспандиярова, правозащитник:
Маржан Аспандиярова.
— Статья 208 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан «Порядок вызова на допрос» содержит четкое описание того, каким должен быть вызов. К сожалению, вызовы часто заполняются неправильно. По закону вызовы также можно оформить телеграммой. В документе должно быть указано, почему, кто и в качестве кого вызывается. Указывается место нахождения следственного учреждения, даже номер кабинета следователя. В верхней части повестки должна быть печать следственного органа или управления внутренних дел. Если человек не может прийти из-за конкретной ситуации, ему дается возможность объяснить почему.
Габдул-Гани Абуталип, юрист:
— Сотрудники правоохранительных органов приравнивают СМС-сообщение или телеграмму к вызову. Если вы получили СМС или телеграмму, то можете не ходить по таком вызову. Потому что это незаконно. Даже если вам позвонят и скажут: «Приходите в такое-то место и в такое-то время». Такой вызов законом не предусмотрен. Статья 208 уголовно-процессуального кодекса гласит, что повестка вручается лицу, вызываемому на допрос, под расписку либо передается с помощью средств связи. Однако не совсем ясно, какие средства связи имеются в виду. Следовательно, это не следует воспринимать как повестку.
Галым Нурпеисов, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов:
Галым Нурпеисов.
— В повестке указываются фамилия, звание следователя, номер уголовного дела, в качестве кого вызывается гражданин, дата и время явки. Следует отметить, что в административном производстве существует понятие только привода и доставления. Повестки нет. Уполномоченный представитель, например участковый или прокурор, принимает решение о привлечении гражданина к возбужденному административному делу. Доставление — это метод, используемый судьей для определения меры пресечения в отношении гражданина. В рамках дела участковый полицейский доставит человека в суд. Без постановления суда нельзя прийти домой и увезти человека. Это нарушение требований кодекса об административных правонарушениях и ограничение свободы. Его могут задержать на срок до трех часов, но не более. Об этом четко сказано в административном и уголовном кодексах. Что касается повестки, то здесь есть свои требования. По сути это документ, информирующий о том, что лицо вызвано в суд для допроса или очной ставки по уголовному делу.
КОМУ ВЫДАЕТСЯ ПОВЕСТКА?
Евгений Жовтис, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности:
— Повестка выписывается только лицам с установленным правовым статусом. Кто это может быть? Это может быть подозреваемый, свидетель, потерпевший, но и обвиняемый. Вот четыре правовых статуса, при которых выписывается повестка. И в повестке должно быть указано, в качестве кого этот человек вызывается. Если это не написано, значит, повестка незаконная. Если не возбуждено уголовное дело, повестка не выписывается. Человек должен знать, в каком статусе его вызывают. Если вы свидетель, то не можете отказаться и должны пойти. А если вы подозреваемый, обвиняемый или свидетель с правом на защиту, то имеете право на адвоката и не отвечать ни на какие вопросы. И если этого в повестке не написано, то вы не знаете, на что вы имеете право.
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ЯВКЕ С ПОВЕСТКОЙ?
Габдул-Гани Абуталип, юрист:
— Первым делом нужно выяснить, кто вам принес повестку. Вам следует спросить его имя, фамилию, должность, из какого он отделения, а также попросить предъявить жетон или удостоверение. Владелец дома имеет право не открывать дверь. Узнайте его личные данные, не открывая дверь. Если есть возможность, обратитесь в полицию и узнайте, работает ли у них такой сотрудник. Если подтвердят, что работает, обратите внимание на повестку, которую вам принесли. Тут стоит отметить, что сотрудники полиции часто путают статьи 208 и 205 уголовно-процессуального кодекса. Так, статья 208 определяет порядок вызова на следствие. Статья 205 гласит, что «подозреваемый должен явиться». Если заметили, речь идет о подозреваемом. Если в повестке вы указаны как свидетель, а не подозреваемый, то эта статья к вам не относится.
МОЖЕТ ЛИ ПОЛИЦИЯ УВЕЗТИ ЧЕЛОВЕКА С СОБОЙ ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЯ ПОВЕСТКИ?
Маржан Аспандиярова, правозащитник:
— После вручения повестки полиция не может сразу забрать человека. Например, если человек не явился один раз по повестке и причина была необоснованной и отсутствуют доказательств, то следственные органы могут воспользоваться особыми возможностями и доставить с применением силы. Но и здесь есть свои условия. К сожалению, у нас не соблюдают эти условия. Тут следует рассказать о ситуации с гражданской активисткой Санавар Закировой, которая сидит в тюрьме в Таразе. Когда я была защитником Закировой, видела, как ее пытались увезти полицейские. Однажды она позвонила мне и попросила подъехать. Сообщила, что ее машину заблокировали с двух сторон. Я поехала к указанному месту. Сотрудники полиции вручили ей повестку.
В документе была указана фамилия следователя. Мы позвонили в департамент внутренних дел, чтобы выяснить у следователя, в чем дело. Нашли его по фамилии. Тогда и началось веселье. Когда мы позвонили и спросили, по какой причине ее вызывают, первое, что он спросил, было: «Кто вам дал эту бумагу?» Закирова сказала, что от его имени выписана повестка. Он удивился и сказал, что это, должно быть, старый бланк, потому что он уже не работает в органах. Таких случаев много.
Галым Нурпеисов, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов:
— В Казахстане случаи вручения повесток и сразу же принудительного доставления встречаются часто. Я бы сказал, что это массовое нарушение. Есть требование о принудительном доставлении. Полиция может пойти на такой шаг только в том случае, если человек совершил преступление и его задержание требует применения силы. Это осуществляется в рамках закона об оперативной деятельности, правоохранительных органах и общественном порядке. Решение о принудительном доставлении принимается лишь при наличии информации о том, что подозреваемый может причинить вред третьему лицу или что у него в доме есть оружие. Вызывается спецназ. Если человек не сопротивляется, не следует применять силу. Однако у нас таких случаев много. Я бы назвал это превышением полномочий.
Евгений Жовтис, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности:
— Когда могут принудить? Когда гражданин первый раз не явился. Сначала ему должны дать повестку. Если он по этой повестке отказался явиться, только тогда могут принудить. А если человек до этого не получал повестку, а они хотят доставить его принудительно на допрос в качестве свидетеля — это нарушение закона. Потому что они не имеют на это право. Если он подозреваемый, тогда его могут доставить на допрос принудительно, но это всё должно быть оформлено. Повестка же вручается под расписку либо передается с помощью средств связи, но, если лица дома нет, они не должны оставлять ее в почтовом ящике: она с уведомлением идет. Должны передать совершеннолетнему члену семьи, и должна быть роспись, что вы получили. Они должны иметь доказательство, что вы получили, то есть вас надлежащим образом известили. Поэтому в повестках есть корешок — этот корешок отрывается и подтверждает то, что эта повестка передана либо вам, либо совершеннолетнему члену семьи, если вас не было дома.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ХОТЯТ ПРИНУДИТЕЛЬНО ДОСТАВИТЬ ПОСЛЕ ВРУЧЕНИЯ ПОВЕСТКИ?
Галым Нурпеисов, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов:
— Если скажут, что есть повестка и вас доставят, не сопротивляйтесь. Это может навредить вам позже. В таких случаях я советую позвонить по номеру 102 и вызвать патрульную полицию. Пусть они увидят и зарегистрируют незаконные действия тех, кто пытается силой увезти вас. Тогда у вас будет основание для выдвижения обвинения в превышении полномочий.
Евгений Жовтис, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности:
— Конечно, желательно не сопротивляться. Но если есть такая повестка, там должен адвокат или сам человек эту повестку обжаловать, то есть писать жалобу на человека, который выписал повестку. Если он не имел право это делать, то должен быть наказан, то есть тут идет превышение должностных полномочий. Нужно жаловаться вышестоящему должностному лицу, начальнику управления полиции, прокурору и следственному судье. Потому что незаконная выписка повестки — это серьезное нарушение прав, потому что человека приглашают принудительно. Потому что вот такие действия нельзя пропускать. Людей принуждают, после беседы их отпускают, и они этому рады, но в этих действиях очень много нарушений. Если принуждение было, то процедура должна соответствовать нормам закона. Полиция делает это, нарушая уголовно-процессуальный кодекс, но она никого не может принудить. Если нет оснований, то это уже незаконно.
Габдул-Гани Абуталип, юрист:
— Если очевидно, что ваши права нарушены, вы должны подать жалобу. Идите в Верховный суд, генеральную прокуратуру. Это ваше гражданское право. Сейчас социальные сети — это большая сила. Есть свобода слова, свобода мысли. Я не считаю неправильным заходить в социальные сети и открыто говорить о ситуации. При необходимости назовите имя сотрудника полиции. Но будьте здесь осторожны. Не поддавайтесь эмоциям, никого не оскорбляйте, расскажите честно о случившемся.
СЛЕДУЕТ ЛИ УВЕДОМЛЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ, ЕСЛИ ПОЛИЦИЯ ЗАБИРАЕТ ВАС ПО ПОВЕСТКЕ?
Маржан Аспандиярова, правозащитник:
— Сотрудники полиции не уведомляют заранее работодателя. Однако если человека вызывают в связи с какими-либо следственными мероприятиями, то в полиции можно потребовать выписать справку на эту дату. Например, вы можете запросить документ, в котором говорится, где, когда и в течение какого времени вы находились там. Вы можете предъявить этот документ, если работодатель спросит, где вы были. Ведь в трудовом кодексе есть статья о мерах в отношении человека, отсутствующего на работе несколько часов. Поэтому вам следует получить справку, чтобы избежать проблем.
МОЖЕТ ЛИ СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ С ПОВЕСТКОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ВОЙТИ В ДОМ?
Евгений Жовтис, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности:
— Полицейский, даже если у него есть на руках повестка, не имеет права заходить, например, в дом. Это будет нарушением неприкосновенности жилища. В жилище они могут войти только в двух случаях. Если у них есть санкционированный обыск, и второе — когда полиция кого-то преследует и предполагается, что времени на получение ордера на обыск нет. Но всё равно потом они должны сообщить об этом прокурору, там целая процедура. Есть некоторые психологические ситуации. Человеку, которому принесли повестку, ни в коем случае не нужно паниковать. И не нужно нервничать, потому что как только ты показываешь эмоциональную слабость, то тогда можешь создать среду, удобную для полиции. И она сразу начинает давить. Поэтому ведите себя спокойно, внимательно посмотрите, что там написано, и всё. И сразу выясните, в качестве кого вас вызывают. Если будут говорить, что вам там скажут, — не соглашайтесь. Это ваше право. Человек должен знать в первую очередь свой статус.
Габдул-Гани Абуталип, юрист:
— Есть четыре условия, при которых полиция может проникнуть в дом. Первое — это когда полиция обнаруживает, что имело место уголовное или административное правонарушение, что правонарушение действительно произошло в доме, где вы живете, и что в доме есть подозреваемый. Осуществляется по решению суда или прокуратуры. Второе — несчастный случай. Например, если кто-то упал с балкона или кто-то умер дома. Третье — необходимость обеспечения безопасности людей. Например, в случае эпидемии или аварии полиция имеет право проникнуть в дом. Четвертое — это дело об уголовных или административных правонарушениях в отношении недвижимого имущества, принадлежащего гражданину. То есть если вор проникает в дом или совершается мошенничество. В противном случае полицейским запрещено проникать в дом и предпринимать какие-либо действия.
https://rus.azattyq.org/a/you-have-a-summons-what-do-you-need-to-know-to-protect-yourself-/30969850.html
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