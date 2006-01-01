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Братишка, не знаешь с кем разговариваешь?
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danilov 27 Ноября 2020 в 19:06:29


Грубое поведение водителя записал видеожетон полицейского. На кадрах видео видно, как мужчина говорит сотруднику: "Братишка, не знаешь, с кем разговариваешь, и как себя ведешь", а затем пытается проехать блокпост. Водителя авто задержали и поместили в камеру временного задержания.

По информации, размещенной на сайте административного суда Павлодара, правонарушителем оказался павлодарский бизнесмен, в недалеком прошлом - депутат областного маслихата.

"За невыполнение законного требования сотрудника правоохранительного органа в отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 667 КРКоАП. Постановлением суда водитель подвергнут административному штрафу в размере 20 месячных расчетных показателей", - сказал Саргулов.
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