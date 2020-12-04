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В Жанаозене произошло нападение на инкассаторов
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danilov 04 Декабря 2020 в 11:14:49
3.12.2020 г. около 18-40 местного времени (19-40 Алматы) в г.Жанаозен при инкассации отделения N 2 Сбербанка в мкр.Коктем (охраняемая территория с КПП, охранник Егизбаев С.) преступниками в количестве 4 чел., вооруженными ножами, совершено разбойное нападение на нашу инкассаторскую машину, завладели проинкассированными ранее 3 мешками и мультикассетой Каспий-банка с общей суммой 62.532.542 тенге, 19.696 USD и 495.450 рублей РФ. Водитель/инкассатор 5 раз выстрелил по белой Нексии нападавших, которая скрылась. Немедленно сообщено в полицию, обьявлен план Перехват.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Практичный 04.12.2020 в 12:36:02   # 767684
Сами виноваты. В нарушение всех правил сидел в открытой машине... Закрытая машина и нихрена бы они не сделали.
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  ss720 04.12.2020 в 12:57:09   # 767690
Цитата: Практичный от 04.12.2020 06:36:02
Сами виноваты. В нарушение всех правил сидел в открытой машине... Закрытая машина и нихрена бы они не сделали.

во-во, лично видел , по Ельшибек-БАтыра (быв.Фурманова) едут едут, хуякс....остановились.....выбегают за самсой!!!!!!! САМСОЙ!!!!!!!!!!! , покупают......... и дальше едут
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  Ratkhan 04.12.2020 в 16:37:23   # 767712
После съемки на видео, типа оператор повторно смотрель, проверил каяество видео, нечего не видел
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  старик 04.12.2020 в 18:44:28   # 767720
На видео ничего не видно, но понял только что вооруженные НОЖАМИ преступники ограбили вооруженных ОГНЕСТРЕЛОМ профессионалов!
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  Рамзес 04.12.2020 в 18:50:28   # 767724
Щас начнется - работы нет денег нет.Будут грабить и убивать за пакет с едой...
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