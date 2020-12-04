В Жанаозене произошло нападение на инкассаторов

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danilov 04 Декабря 2020 в 11:14:49
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Практичный 04.12.2020 в 12:36:02 # 767684
Цитата: Практичный от 04.12.2020 06:36:02
Сами виноваты. В нарушение всех правил сидел в открытой машине... Закрытая машина и нихрена бы они не сделали.
Сами виноваты. В нарушение всех правил сидел в открытой машине... Закрытая машина и нихрена бы они не сделали.
во-во, лично видел , по Ельшибек-БАтыра (быв.Фурманова) едут едут, хуякс....остановились.....выбегают за самсой!!!!!!! САМСОЙ!!!!!!!!!!! , покупают......... и дальше едут