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Депутата подозревают в сношении с несовершеннолетней в Актобе: Комментарий полиции
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Dragon 08 Декабря 2020 в 00:17:50
В департаменте полиции Актюбинской области подтвердили, что задержанный ранее депутат находится в ИВС, расследуется уголовное дело, передает ИА «NewTimes.kz».

В департаменте полиции ответили на запрос редакции NT по поводу задержания депутата актюбинского областного маслихата по подозрению в половом сношении с несовершеннолетней.

Quote:
«Департаментом полиции Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении жителя города Актобе за уголовное правонарушение против личности.

В данное время подозреваемый в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС города Актобе.

Иная информация, согласно статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежит», — сообщили в ДП Актюбинской области.


Между тем, Telegram-канал «Чиновник» опубликовал некоторые подробности дела.

«4 декабря в полицию обратилась девочка, 2005 года рождения, с жалобами на свою мать 1984 года рождения, (разведена, воспитывает четырех девочек от разных мужчин).

По словам девочки, мать два раза заставляла ее вступать в половой контакт с депутатом — в августе и октябре месяце», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канал, 5 декабря депутат был задержан в аэропорту города Актобе и водворен в ИВС.

«Подозреваемый полностью отрицает обвинения», — говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 7 декабря, сразу несколько известных Telegram-каналов опубликовали информацию, что в Актобе по подозрению в половом сношении с несовершеннолетней задержан известный бизнесмен, депутат областного маслихата, член партии «Нур Отан».

По данным источников, бизнесмен якобы купил девственность 15-летней девушки за 1 млн тенге, а затем систематически встречался с ней на съемных квартирах.
Кроме того, Telegram-канал Yedilov Online сообщил имя подозреваемого.

https://newtimes.kz/proishestviya/121345-deputata-podozrevaiut-v-snoshenii-s-nesovershennoletnei-v-aktobe-kommentarii-politsii/amp
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  Dragon 08.12.2020 в 00:24:14   # 767845
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