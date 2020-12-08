Депутата подозревают в сношении с несовершеннолетней в Актобе: Комментарий полиции

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Dragon 08 Декабря 2020 в 00:17:50
В департаменте полиции ответили на запрос редакции NT по поводу задержания депутата актюбинского областного маслихата по подозрению в половом сношении с несовершеннолетней.
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«Департаментом полиции Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении жителя города Актобе за уголовное правонарушение против личности.
В данное время подозреваемый в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС города Актобе.
Иная информация, согласно статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежит», — сообщили в ДП Актюбинской области.
В данное время подозреваемый в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС города Актобе.
Иная информация, согласно статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежит», — сообщили в ДП Актюбинской области.
Между тем, Telegram-канал «Чиновник» опубликовал некоторые подробности дела.
«4 декабря в полицию обратилась девочка, 2005 года рождения, с жалобами на свою мать 1984 года рождения, (разведена, воспитывает четырех девочек от разных мужчин).
По словам девочки, мать два раза заставляла ее вступать в половой контакт с депутатом — в августе и октябре месяце», — говорится в публикации.
По данным Telegram-канал, 5 декабря депутат был задержан в аэропорту города Актобе и водворен в ИВС.
«Подозреваемый полностью отрицает обвинения», — говорится в сообщении.
Напомним, в понедельник, 7 декабря, сразу несколько известных Telegram-каналов опубликовали информацию, что в Актобе по подозрению в половом сношении с несовершеннолетней задержан известный бизнесмен, депутат областного маслихата, член партии «Нур Отан».
По данным источников, бизнесмен якобы купил девственность 15-летней девушки за 1 млн тенге, а затем систематически встречался с ней на съемных квартирах.
Кроме того, Telegram-канал Yedilov Online сообщил имя подозреваемого.
https://newtimes.kz/proishestviya/121345-deputata-podozrevaiut-v-snoshenii-s-nesovershennoletnei-v-aktobe-kommentarii-politsii/amp