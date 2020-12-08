Депутата подозревают в сношении с несовершеннолетней в Актобе: Комментарий полиции

«Департаментом полиции Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении жителя города Актобе за уголовное правонарушение против личности.



В данное время подозреваемый в порядке статьи 128 УПК РК водворен в ИВС города Актобе.



Иная информация, согласно статьи 201 УПК РК, разглашению не подлежит», — сообщили в ДП Актюбинской области.

