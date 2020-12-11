Правоохранителей обвинили в помощи насильникам в Алматы

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Гость 10 Декабря 2020 в 20:03:06
Как сообщила адвокат пострадавшей девушки Алия Омарова, обвинение в изнасиловании было предъявлено бывшему сотруднику прокуратуры Алматы и топ-менеджеру одного из казахстанских банков. По ее словам, жертва насилия подвергалась психологическому давлению и преследованию со стороны родственников подозреваемых.
"Родственники одного из насильников бесцеремонно вторглись к девушке домой поздно ночью и потребовали, чтобы она забрала заявление. Пострадавшей потребовалась психотерапия, поскольку от угроз родственники подозреваемых перешли к проклятиям: "он в тюрьме умрет, а ты его кровью умоешься". Откуда им стал известен адрес проживания жертвы, оставалось только догадываться", - отметила она.
"К слову, в ходе очных ставок с подозреваемыми в руках их адвокатов пострадавшая увидела записи со своими персональными данными - фамилией, именем, отчеством, датой рождения, ИИН, домашним адресом, номером телефона и даже номером автомашины. Каким образом подозреваемые и их адвокаты получили эти данные, следствие умалчивало.
Но ведь персональные данные граждан защищены законом. При этом ответственность за разглашение личных данных жертвы насилия, как выяснилось, лежит на тех, кто должен их защищать и охранять", - добавила правозащитник Алия Омарова.
По ее словам, сотрудники Департамента полиции Алматы и Управления полиции Бостандыкского района, не имеющие отношения к расследованию, неоднократно проверяли потерпевшую по базе МВД. Женщина заявляет, что там они получали персональные данные пострадавшей девушки.
"Более того, один из сотрудников оказался другом подозреваемого и свидетеля. Этот сотрудник и разгласил персональные данные потерпевшей своим знакомым, не выходя из кабинета. Этим были грубо нарушены законные права, интересы и безопасность девушки", - считает представитель потерпевшей.
"Но реакция правоохранительных органов приятно удивила нас. Так, следственное управление Департамента полиции Алматы по данному факту самостоятельно, без заявления потерпевшей, выделило материалы в отдельное производство и направило их в Управление собственной безопасности ДП Алматы.
Однако там ограничились проведением служебного расследования, согласно которому вина полицейских была установлена. Но их не стали привлекать к дисциплинарной ответственности, якобы в связи с истечением срока давности", - добавила она.
После этого Алия Омарова вместе с коллегой Жанной Уразбаховой, которая также защищает интересы изнасилованной алматинки, обратилась к министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву. Адвокаты сообщили ему "о бездействии и укрывательстве полицией своих сотрудников".
"Реакция наступила моментально: 27 ноября этого года материал возобновлен и зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 362 Уголовного кодекса по факту превышения власти или должностных полномочий. Я считаю важной победой возбуждение уголовного дела над полицейскими, разгласившими охраняемую законом личную информацию о жертве насилия", - поделилась адвокат Жанна Уразбахова.
"Защита персональных данных жертв сексуального насилия является для нас приоритетной. Сейчас мы работаем над инициативой по внесению изменения в законодательство. Всем девочкам, девушкам и женщинам, на которых оказывают давление родственники насильников, я советую фиксировать каждый раз, когда вам звонят с угрозами или приходят на порог дома. Необходимо позвонить на номер 102, сообщить, что вы опасаетесь за собственную жизнь, и попросить прислать полицейский патруль", - добавила она.
Напомним, изнасилование произошло в ночь с 7 на 8 ноября 2019 года в Бостандыкском районе Алматы. По словам адвоката, девушку пригласил к себе парень, обманув, что они будут одни. Однако позже жертва обнаружила, что в квартире имеются посторонние люди, причем "под сильнейшим алкогольным воздействием".
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/pravoohraniteley-obvinili-v-pomoschi-nasilnikam-v-almatyi-422757/