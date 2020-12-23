Курсант совершил самоубийство в алматинской Академии МВД

"В ходе проведения служебного расследования установлено, что фактов неправомерных действий со стороны сотрудников и курсантов академии не выявлено", сообщили в учебном заведении.Бабайка у парня деньги вымогал.
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danilov 23 Декабря 2020 в 12:03:01
Незадолго до своей смерти он писал сообщения своим родителям с просьбой перечислить ему крупные суммы денег, пишет издание "Уральская неделя".
Тело Саламата Утегенова обнаружили 13 декабря в одном из подсобных помещений столовой. Прибывшая бригада скорой помощи не смогла спасти парня. В тот же день родителям сообщили страшную новость. И 16 декабря курсанта похоронили в родном селе Шабдаржап Акжаикского района Западно-Казахстанской области.
Мама парня рассказала о поборах в учебном заведении. По словам Бекзат Имангалиевой, чтобы сдать первую сессию, ее сын попросил 80 тысяч тенге. Сдать сессию без "взноса" было невозможно, рассказала она.
Когда парень учился на втором курсе, родителям стало известно, что он оформил кредит по системе быстрого займа. Они закрыли задолженность, но начали интересоваться, зачем он влез в долг. Тогда он в ответ сказал, что не хотел вновь беспокоить родителей и просить у них денег, поэтому и взял деньги в микрокредитной организации, надеясь на то, что закроет задолженность.
Родители рассказали, что за последнее время перед своей смертью Саламат начал просить особенно много денег, и чаще, чем обычно. Родители за 3,5 месяца перевели ему суммарно 630 тысяч тенге.
В последние сутки курсант писал брату сообщения с просьбой перевести ему денег. Он говорил: "Если ты сейчас не переведешь мне деньги, то я могу остаться без руки. Или лишусь ноги".
В последний день своей жизни он с 11 часов дня отправлял сообщения своему старшему брату с просьбой скинуть 300 тысяч тенге до 17 часов. В селе, где живет семья парня, нет стабильного интернета - он появляется по вечерам, и поэтому сообщения курсанта его старший брат увидел только вечером. Последнее сообщение от Саламата пришло в 16:31. Он написал: "Я пошел" (Мен кеттім).
По информации Академии МВД, по факту смерти курсанта проводится досудебное расследование управлением собственной безопасности департамента полиции по Алматы по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Казахстана "Доведение до самоубийства".
В случае, если полиция найдет виновного в смерти курсанта, ему может грозить лишение либо ограничение свободы на срок до трех лет.
"В ходе проведения служебного расследования установлено, что фактов неправомерных действий со стороны сотрудников и курсантов академии не выявлено", сообщили в учебном заведении.
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23.12.2020
Также лишился работы его заместитель
Начальника Алматинской академии МВД Казахстана О. Смаилова освободили от должности за отсутствие должного контроля за организацией работы в вверенном подразделении. Также представлен к освобождению его заместитель, курирующий воспитательно-идеологическую и кадровую работу. Об этом сообщает Polisia.kz.
Департамент полиции Алматы проводит досудебное расследование в связи с гибелью курсанта Саламата Утегенова по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
«В учебное заведение была направлена специальная группа из числа руководства и ответственных сотрудников департаментов кадровой политики и собственной безопасности Министерства внутренних дел. По результатам проверки в МВД состоялась Дисциплинарная комиссия», –говорится в сообщении.
К строгой дисциплинарной ответственности привлечены еще 16 ответственных сотрудников Академии, из которых 5 также освобождены от занимаемых должностей. В МВД рассказали, что назначена комплексная проверка, в том числе учебного процесса, бытовых условий, морально-психологического климата, финансово-хозяйственной деятельности Академии.
В учебное заведение направлены сотрудники департаментов внутреннего аудита, кадровой политики и собственной безопасности министерства. Аналогичные проверки по поручению министра Ерлана Тургумбаева будут проведены в 1-м квартале 2021 года во всех учебных заведениях МВД.
Ранее СМИ сообщали, что 13 декабря в Алматинской академии МВД был найден повешенным курсант Саламат Утегенов....
Подробнее: https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-12/nachalnika-almatinskoy-akademii-mvd-uvolili-iz-za-suicida-kursanta
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Также лишился работы его заместитель
Начальника Алматинской академии МВД Казахстана О. Смаилова освободили от должности за отсутствие должного контроля за организацией работы в вверенном подразделении. Также представлен к освобождению его заместитель, курирующий воспитательно-идеологическую и кадровую работу. Об этом сообщает Polisia.kz.
Департамент полиции Алматы проводит досудебное расследование в связи с гибелью курсанта Саламата Утегенова по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
«В учебное заведение была направлена специальная группа из числа руководства и ответственных сотрудников департаментов кадровой политики и собственной безопасности Министерства внутренних дел. По результатам проверки в МВД состоялась Дисциплинарная комиссия», –говорится в сообщении.
К строгой дисциплинарной ответственности привлечены еще 16 ответственных сотрудников Академии, из которых 5 также освобождены от занимаемых должностей. В МВД рассказали, что назначена комплексная проверка, в том числе учебного процесса, бытовых условий, морально-психологического климата, финансово-хозяйственной деятельности Академии.
В учебное заведение направлены сотрудники департаментов внутреннего аудита, кадровой политики и собственной безопасности министерства. Аналогичные проверки по поручению министра Ерлана Тургумбаева будут проведены в 1-м квартале 2021 года во всех учебных заведениях МВД.
Ранее СМИ сообщали, что 13 декабря в Алматинской академии МВД был найден повешенным курсант Саламат Утегенов....
Подробнее: https://kursiv.kz/news/obschestvo/2020-12/nachalnika-almatinskoy-akademii-mvd-uvolili-iz-za-suicida-kursanta
Копирование возможно только при ссылке на Kursiv.kz. Все права защищены.