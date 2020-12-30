Прокуратура Южной Кореи требует 9 лет тюрьмы для главы Samsung

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портфил 30 Декабря 2020 в 23:54:33
Это дело стало ключевым элементом взрывного скандала 2016 года, который вызвал месяцы публичных протестов и свергнул президента Южной Кореи. Решение в отношении Ли могло отправить его обратно в тюрьму по обвинению в том, что он подкупил бывшего президента Пак Кын Хе ( которая сейчас отбывает тюремный срок ), чтобы заручиться поддержкой правительства в его усилиях по укреплению своего контроля над Samsung.
Повторное судебное разбирательство происходит в связи с тем, что Ли сталкивается с огромным давлением, требующим перехода от Samsung, после того, как его отец и председатель правления Samsung Electronics Ли Кун Хи умер в октябре.
Группа прокуроров во главе с независимым адвокатом Пак Ён Су потребовала, чтобы Высокий суд Сеула приговорил Ли к тюремному заключению. По их словам, в связи со скандалом 2016 года Samsung «более активно искал несправедливых выгод», чем другие компании. Прокуроры заявили, что Samsung, крупнейшая компания Южной Кореи, должна «показать пример» усилий по искоренению коррупции.
«Samsung - это бизнес-группа с подавляющей силой, и есть даже поговорка, что южнокорейские компании делятся на Samsung и не Samsung», - говорится в заключительном комментарии прокуратуры. «Верховенство закона и принцип эгалитаризма ... предназначены для наказания тех, кто находится у власти, и тех, кто обладает экономической властью, в соответствии с равными стандартами».
Прокуратура также попросила суд приговорить трех бывших руководителей Samsung к семи годам лишения свободы и еще одного бывшего руководителя к пяти годам.
52-летняя Ли, вице-председатель Samsung Electronics, была приговорена в 2017 году к пяти годам тюремного заключения за взятки в размере 8,6 млрд вон (7 млн долларов) Пак и ее давнему доверенному лицу Чхве Сун Сил. Но он был освобожден в начале 2018 года после того, как Высокий суд Сеула сократил его срок до двух с половиной лет и приостановил его приговор, отменив основные обвинительные приговоры и уменьшив размер его взяток.
В прошлом году Верховный суд вернул дело в верховный суд, постановив, что сумма взяток Ли была занижена. В нем говорилось, что деньги, потраченные Samsung на покупку трех скаковых лошадей, используемых дочерью Чоя, и на финансирование фонда зимних видов спорта, которым управляет племянница Чоя, также следует рассматривать как взятку.
Во время судебного заседания в среду адвокаты Ли заявили, что основная суть скандала 2016 года была связана со злоупотреблением властью экс-президентом Паком, посягнувшим на свободу и права собственности предприятий. Юристы заявили, что Ли и другие бывшие руководители Samsung, замешанные в скандале, не смогли противостоять давлению Пак и Чхве, и что они и Samsung не получали никаких особых услуг со стороны правительства Пака.
Ли извинился по этому поводу, сказав, что «во всем виноват я», и что «я глубоко раскаиваюсь и стыдно за себя». Ли сказал, что никогда не будет заниматься какой-либо деятельностью, которая может вызвать недопонимание, и пообещал сосредоточиться на внесении вклада в южнокорейское общество.
Ли также повторил свое ранее обещание не передавать права управления своим детям и прекратить пресекать попытки сотрудников создавать профсоюзы.
По сообщениям южнокорейских СМИ, Высокий суд Сеула вынесет решение 18 января.
В сентябре прокуратура отдельно предъявила Ли Ли обвинения в манипулировании ценами на акции, злоупотреблении доверием и нарушениях аудита, связанных с слиянием двух дочерних компаний Samsung в 2015 году, которое помогло Ли укрепить контроль над жемчужиной группы, Samsung Electronics.
Адвокаты Ли отвергли обвинения, назвав их «односторонними претензиями». Они говорят, что слияние 2015 года было «нормальной деловой активностью».
https://apnews.com/article/business-south-korea-seoul-lee-jae-yong-6ac4487f69fdc050c77d252bf08ada2a
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alpha_portal 31.12.2020 в 08:20:05 # 769030