Что делать, если вашу машину повредили на парковке

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danilov 26 Января 2021 в 11:14:50
Если вы обнаружили на парковке свою машину со следами повреждения, первым делом нужно позвонить 102, вызвать полицию. Полиция приедет и зафиксирует факт ДТП. Будет возбуждено административное производство по статье 610 ч.1 или 611 ч.2 Административного кодекса в отношении неустановленного лица. Будет составлен протокол, в котором сотрудники полиции отразят все технические повреждения.
Олжас Шарипов.
Затем у владельца поврежденного авто возьмут заявление о происшествии. После чего материал будет передан в районное управления полиции, в отдел административной практики – по месту совершения ДТП.
Параллельно с этим объявляется в розыск скрывшийся с места ДТП водитель. Его розыском занимаются сотрудники Местной полицейской службы. При установлении водителя берется пояснение по обстоятельствам ДТП. После чего материал отправляется в административный суд, - пояснил начальник Управления дознания.
В свою очередь административный суд определяет наказание для нарушителя.
По ст. 610 ч. 1 предусмотрено наказание в виде 20 МРП (58 340 тенге), либо лишение прав на 6 месяцев. По статье 611 ч.2 (с учетом того, что нарушитель скрылся) – предусмотрен штраф в 50 МРП (145 850 тенге), либо лишение прав на один год.
В этом случае немаловажна позиция потерпевшей стороны. Если потерпевший настроен лояльно и примирился с совершившим ДТП, то суд может это учесть и не лишать прав, - отметил Олжас Шарипов.
Но бывает и так, что водитель пострадавшей машины сразу решил не вызывать полицию и уехал с места ДТП, в этом случае ему также грозит наказание по ст. 611 ч.2 – он может также лишиться прав за оставление места ДТП или выплатить штраф в 50 МРП.
https://www.zakon.kz/5055529-chto-delat-esli-vashu-mashinu-povredili.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Если потерпевший настроен лояльно и примирился с совершившим ДТП
Какое нахрен примирение, те кто оставляет место ДТП-черти!!! Ладно, если ударил и остаешься на месте, здесь можно без гаи и суда.