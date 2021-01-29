Шымкентской модульной больницей заинтересовался "АнтиКор"

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danilov 29 Января 2021 в 12:29:32
"По модульным больницам у нас в агентстве имеется два дела. Не только в Алматы, но и в городе Шымкенте расследуется. По результатам проведенных актов госаудита были установлены определенные суммы, по которым назначены экспертизы. По их окончании будут приняты окончательные процессуальные решения. Суммы это первоначальные, только установочные, находятся на рассмотрении у экспертов. Госэкспертиза проводится по ПСД (проектно-сметной документации), поэтому окончательную сумму по результатам расследования мы вам доведем", - сказал Мурат Ахметов, отвечая на вопросы журналистов.
Стоимость каждой больницы, по его словам, составляет 5,5 миллиарда тенге.
"Хищение будет доказываться, сейчас идут процессуальные действия, подозреваемых нет", - добавил он.
Он отметил, что вина отдельных лиц будет установлена в ходе расследования.
"Сейчас об этом сказать не могу. Подозреваемый будет установлен по результатам добытых доказательств. По фактам неправомерного завышения проводятся экспертизы. При проектно-сметной документации и в ходе строительства. Строительные экспертизы назначены. Все проверяется полностью. В зависимости от проводимых экспертиз зависит время (проверки. - Прим.). Самое долгое - месяц-два.
В рамках расследуемого дела для объективности рассматриваются все участники данного факта. По результатам проведенных товароведческих, строительных, государственной экспертиз. Только после этих мероприятий будем устанавливать лиц", - ответил Мурат Ахметов.
18 января Антикоррупционная служба сообщила о задержании главы Управления комфортной городской среды Алматы Сапара Нурашева. Однако позже акимат опроверг эту информацию. В качестве доказательства акимат записал видео с Сапаром Нурашевым, находящимся на рабочем месте. Расследование о модульной больнице также прокомментировали в компании BI Group, которая занималась строительством здания.
Позже антикоррупционщики сообщили, что по факту хищения ведется досудебное расследование. Также они попросили не создавать резонанс в СМИ по этому делу.
"Уголовное дело расследуется. В ходе следствия будет выясняться, действительно ли имело место хищения или это просто какие-то нарушения. Не надо, пожалуйста, вызывать в СМИ резонанс. Это обычная регистрация по акту, их много. О ходе следствия мы сообщим дополнительно", - сообщал следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/esche-odnoy-modulnoy-bolnitsey-zainteresovalsya-antikor-427395/
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