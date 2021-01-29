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Уголовные дела заведены на пятерых вице-министров
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danilov 29 Января 2021 в 12:41:32
Председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев сообщил, что в Казахстане заведены уголовные дела в отношении пяти вице-министров, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным Шпекбаева, к уголовной ответственности за 2020 год привлечено 210 руководителей различного ранга.

"Осуждено 722 лица, в числе которых один аким области, четрые заместителя областных акимов, два ответственных секретаря, два председателя комитетов, один посол, пять судей, 10 районных акимов и их заместителей. Расследуются уголовные дела в отношении пяти вице-министров, пяти председателей комитетов и их заместителей, а также пяти топ-менеджеров квазигосорганизаций", - сказал Шпекбаев на заседании коллегии Антикоррупционной службы.

Также, по данным Алика Шпекбаева, в 2020 году было пресечено 25 особо тяжких и 1368 тяжких преступлений, а также 112 фактов системной коррупции. В суде рассматривается четыре дела по фактам создания организованных преступных групп (ОПГ).

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ugolovnyie-dela-zavedenyi-pyateryih-vitse-ministrov-427383/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 29.01.2021 в 13:41:41   # 771031

Негодяи , это ж надо было так своих шефов подставить .
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  Manitu 29.01.2021 в 15:44:24   # 771037
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