Уголовные дела заведены на пятерых вице-министров

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danilov 29 Января 2021 в 12:41:32
По данным Шпекбаева, к уголовной ответственности за 2020 год привлечено 210 руководителей различного ранга.
"Осуждено 722 лица, в числе которых один аким области, четрые заместителя областных акимов, два ответственных секретаря, два председателя комитетов, один посол, пять судей, 10 районных акимов и их заместителей. Расследуются уголовные дела в отношении пяти вице-министров, пяти председателей комитетов и их заместителей, а также пяти топ-менеджеров квазигосорганизаций", - сказал Шпекбаев на заседании коллегии Антикоррупционной службы.
Также, по данным Алика Шпекбаева, в 2020 году было пресечено 25 особо тяжких и 1368 тяжких преступлений, а также 112 фактов системной коррупции. В суде рассматривается четыре дела по фактам создания организованных преступных групп (ОПГ).
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Негодяи , это ж надо было так своих шефов подставить .