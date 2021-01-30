В Жезказгане полицейские оформили на погибшего в ДТП микрокредит

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danilov 30 Января 2021 в 16:59:59
Обвиняемыми по делу проходили двое экспертов-криминалистов местного управления полиции, сообщает kazpravda.kz.
Из материалов уголовного дела, рассмотренного в суде, следует, что два криминалиста в званиях лейтенанта и старшего лейтенана были в составе следственно-оперативной группы, оформлявшей дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, произошедшее на трассе Жезказган - Сатпаев.
Во время осмотра места аварии один из сотрудников обнаружил сотовый телефон погибшего и совершил его кражу. Позже он рассказал об этом своему напарнику. Недолго думая, с помощью украденного смартфона полицейские оформили на покойника три микрокредита на общую сумму 100 тысяч тенге, которые разделили между собой и потратили на личные нужды.
Еще через несколько дней на смартфон погибшего водителя пришло сообщение о поступлении на карту заработной платы. Увидев это, криминалисты воспользовались приложением Homebank и перевели средства на счет знакомого.
Выявить факты кражи и мошенничества удалось спустя некоторое время. Понимая, что от наказания не отвертеться, оба подозреваемых заключили процессуальное соглашение с прокурором и полностью признали свою вину.
Суд признал обоих экс-полицейских виновными и приговорил к 3,6 года ограничения свободы. Также оба лишены специальных званий.
https://ratel.kz/kaz/v_zhezkazgane_politsejskie_oformili_na_pogibshego_v_dtp_mikrokredit
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пидоры , одним словом .
Цитата: bIP6bIC от 30.01.2021 14:22:37
Ну так государство всегда будет защищать таких. Почему их не наказывают по полной???
Ну так государство всегда будет защищать таких. Почему их не наказывают по полной???
Чтобы остальные работники не разбежались. Своих бьют не сильно.
Цитата: старик от 30.01.2021 13:31:34точно. Расстрелять обоих. Не ирония
Это называется мародерство.
Это называется мародерство.