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Закона.Нет
В Жезказгане полицейские оформили на погибшего в ДТП микрокредит
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danilov 30 Января 2021 в 16:59:59
Двое бывших полицейских Жезказгана осуждены к ограничению свободы за то, что при оформлении дорожно-транспортного происшествия украли смартфон, документы и карточку погибшего, а затем оформили на него несколько микрокредитов и присвоили его заработную плату.

Обвиняемыми по делу проходили двое экспертов-криминалистов местного управления полиции, сообщает kazpravda.kz.

Из материалов уголовного дела, рассмотренного в суде, следует, что два криминалиста в званиях лейтенанта и старшего лейтенана были в составе следственно-оперативной группы, оформлявшей дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, произошедшее на трассе Жезказган - Сатпаев.

Во время осмотра места аварии один из сотрудников обнаружил сотовый телефон погибшего и совершил его кражу. Позже он рассказал об этом своему напарнику. Недолго думая, с помощью украденного смартфона полицейские оформили на покойника три микрокредита на общую сумму 100 тысяч тенге, которые разделили между собой и потратили на личные нужды.

Еще через несколько дней на смартфон погибшего водителя пришло сообщение о поступлении на карту заработной платы. Увидев это, криминалисты воспользовались приложением Homebank и перевели средства на счет знакомого.

Выявить факты кражи и мошенничества удалось спустя некоторое время. Понимая, что от наказания не отвертеться, оба подозреваемых заключили процессуальное соглашение с прокурором и полностью признали свою вину.

Суд признал обоих экс-полицейских виновными и приговорил к 3,6 года ограничения свободы. Также оба лишены специальных званий.

https://ratel.kz/kaz/v_zhezkazgane_politsejskie_oformili_na_pogibshego_v_dtp_mikrokredit
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 30.01.2021 в 19:31:34   # 771099
Это называется мародерство.
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  Маке0912 30.01.2021 в 19:41:52   # 771101
Вот шакалы.
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  KAN13 30.01.2021 в 20:18:19   # 771104

Пидоры , одним словом .
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  bIP6bIC 30.01.2021 в 20:22:37   # 771105
Ну так государство всегда будет защищать таких. Почему их не наказывают по полной???
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  Absolute 30.01.2021 в 21:25:04   # 771108
Цитата: bIP6bIC от 30.01.2021 14:22:37
Ну так государство всегда будет защищать таких. Почему их не наказывают по полной???

Чтобы остальные работники не разбежались. Своих бьют не сильно.
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  Walter 30.01.2021 в 21:31:14   # 771109
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