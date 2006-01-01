Эксперты закончили расследование аварии на Топарской ГРЭС

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danilov 02 Февраля 2021 в 14:57:52
Энергонадзор закончил расследование аварии на ГРЭС Топар, где 13 декабря в результате разрыва паропровода одного из котлов один рабочий буквально сварился заживо, еще трое получили ожоги паром, сообщает Tengrinews.kz.
Выброс пара был такой мощности, что разрушил стену. Из-за аварии пришлось остановить турбину и три котла, еще один поставить на ремонт, а электростанция снизила генерацию энергии почти в два раза. Когда лопнул паропровод котла на ГРЭС-2, пар в нем был под давлением 9 мегапаскаль, а температура - 520 градусов.
Как выяснила специально созданная комиссия, причиной аварии стало систематическое превышение предельной температуры пара. Металл паропровода не выдержал.
"Согласно заключению лабораторного обследования, было выявлено полное разрушение перлитной составляющей металла, - рассказал Жалгас Шогельбаев, руководитель Департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области. - Это следствие именно постоянного превышения температуры пара. Данное нарушение действительно является очень серьезным. Для данного типа стали предусмотрены определенные параметры для эксплуатации, превышение которых приводит к снижению жаропрочности и, соответственно, ее срока эксплуатации".
Мало того, комиссия выявила, что в 2018 году руководство ГРЭС заказывало лабораторное обследование подрядной организации и та в документах искусственно продлила срок эксплуатации оборудования.
"При проведении лабораторного обследования в 2018 году подрядная организация ТОО "Монтажник-ЭМ" - каким-то образом у них в заключении толщина металла увеличилась. Также указаны некоторые некорректные данные, что свидетельствует о некачественном проведении обследования и последующем продлении срока эксплуатации данного участка на 24 000 часов. После ознакомления с данными результатами обследования со стороны руководства ГРЭС никаких действий предпринято не было", - прокомментировал Жалгас Шогельбаев.
Энергонадзор оштрафовал ГРЭС на 200 МРП, это 583 тысячи тенге. Параллельно полиция расследует уголовное дело. Летом контролирующая организация намерена перепроверить остальное оборудование на ГРЭС.
"В отношении виновных лиц, допустивших данное технологическое нарушение, государственными органами будут приняты соответствующие меры", - говорится в заключении комиссии.
Управление по инспекции труда Карагандинской области также озвучило результаты расследования группового несчастного случая на ГРЭС Топар: "Причиной несчастного случая явились неудовлетворительная организация производства работ работодателем, эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования. И в результате всего этого комиссия установила, что в данном несчастном случае степень вины работника - 0, степень вины работодателя - 100 процентов".
Пострадавшие получили по три миллиона тенге компенсации, семья погибшего - 5 миллионов плюс выплаты, предусмотренные коллективным договором. На сегодня выжившие сотрудники уже выписались из больницы и работают на прежних местах. Полиция возбудила уголовное дело, расследование еще продолжается.
В июле 2020 года на территории Топарской ГРЭС произошел еще один смертельный несчастный случай, но виноватой в нем оказалась подрядная электромонтажно-строительная организация. Тогда также погиб один сотрудник, а второй был тяжело травмирован, он лишился ног.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ekspertyi-zakonchili-rassledovanie-avarii-na-toparskoy-gres-427687/
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