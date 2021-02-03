Главу управления образования Алматинской области задержали за взятку

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Гость 03 Февраля 2021 в 05:31:53
По материалам следствия, Майгуль Омарова в октябре-ноябре 2020 года заключила договоры государственных закупок с ИП способом из одного источника на поставку 2522 единиц ноутбуков на общую сумму 406 миллионов тенге и беспрепятственную приемку поставленных ноутбуков, закупленных в рамках антикризисных мероприятий по борьбе с пандемией.
Сообщается, что 01.02.2021 по результатам проведенных совместно с ДКНБ и прокуратурой Алматинской области специальных оперативно-разыскных мероприятий и негласных следственных действий по ранее зарегистрированному досудебному расследованию № 211900131000006 по части 4 статьи 366 УК РК изобличены руководитель ГУ "Управление образования Алматинской области" Омарова Майгуль Тлеутаевна 1969 г. р., руководитель КГУ "Алматинский областной научно-практический центр информационных технологий в сфере образования" Менлыбаев Арапби Айдынұлы 1992 г. р., а также главный специалист отдела капитального ремонта и государственных закупок Управления образования Алматинской области Абдолданова Бакыт Сагатовна 1989 г. р.
1 февраля 2021 года, действуя в группе лиц, по предварительному сговору получили взятку в особо крупном размере в сумме 37 650 000 тенге от представителя ИП "Азим", "Lazer", "LapTop", "LuckCom", "Алмас", "Кыдыралинов" Нукенова Н.Ж. (он же сотрудник КГУ "НПЦИТ") за заключение в октябре-ноябре 2020 года договоров государственных закупок с указанными ИП способом из одного источника на поставку 2522 единиц ноутбуков на общую сумму 406 миллионов тенге и беспрепятственную приемку поставленных ноутбуков, закупленных в рамках антикризисных мероприятий по борьбе с пандемией для дистанционного обучения в среднеобразовательных учреждениях Алматинской области, при реализации государственной программы "Дорожная карта занятости - 2020".
В ходе проведения обысковых мероприятий были обнаружены и изъяты вещественные доказательства в виде денег наличными в сумме 37 450 000 тенге (оставшиеся 200 тысяч тенге ранее перечислены на банковскую карточку Абдолдановой Б.С. в АО "Kaspi Bank").
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/glavu-upravleniya-obrazovaniya-almatinskoy-oblasti-zaderjali-427791/
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