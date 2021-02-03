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СУД ОТПРАВИЛ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО В КОЛОНИЮ НА 3,5 ГОДА
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danilov 03 Февраля 2021 в 07:54:44
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Romanzver
03.02.2021 в 09:22:53
# 771303
анасрать
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bolatbol
03.02.2021 в 09:29:46
# 771306
Цитата:
Romanzver
от
03.02.2021 03:22:53
анасрать
Выйдем в поле.
Налево нас рать, направо нас рать,
И битвою мать-Расея спасена.
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строитель
03.02.2021 в 12:07:00
# 771336
Короче выйдет как раз накануне президентских выборов
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Денис222
03.02.2021 в 12:12:01
# 771340
Видео не смотрел...судьбой деятеля не интересуюсь...но все же интересно, за что его?
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