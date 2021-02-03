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СУД ОТПРАВИЛ АЛЕКСЕЯ НАВАЛЬНОГО В КОЛОНИЮ НА 3,5 ГОДА
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danilov 03 Февраля 2021 в 07:54:44


Речь в Суде
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Romanzver 03.02.2021 в 09:22:53   # 771303
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  bolatbol 03.02.2021 в 09:29:46   # 771306
Цитата: Romanzver от 03.02.2021 03:22:53
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Выйдем в поле.
Налево нас рать, направо нас рать,
И битвою мать-Расея спасена.
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  строитель 03.02.2021 в 12:07:00   # 771336
Короче выйдет как раз накануне президентских выборов
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  Денис222 03.02.2021 в 12:12:01   # 771340
Видео не смотрел...судьбой деятеля не интересуюсь...но все же интересно, за что его?
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