Взятка 15К$ от проректора КНБшнику

И вот совершенно непонятно, почему целый полковник КНБ получил за мошенничество и подстрекательство к даче взятки шесть лет ограничения свободы, а простые адвокаты - по 11 лет заключения?Да всем все понятно!
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Февраля 2021 в 21:44:51
Канат БАЙБОЛОВ - человек в Шымкенте известный. Он десять лет проработал проректором крупнейшего вуза города - Южно-Казахстанского государственного университета им. Ауэзова. В 2020 году Байболов перешел на аналогичную должность в университет дружбы народов имени академика Куатбекова.
Все в жизни у Каната Сейтжановича складывалось хорошо: успешная карьера, уважение коллег, кандидатская степень. Вот только возникла маленькая заминка у сына - тот не смог поступить в Академию КНБ. И у отца появились сомнения, что парень сможет самостоятельно пройти отбор. Именно поэтому Байболов начал искать человека, который смог бы помочь парнишке осуществить свою мечту и попасть в ряды сотрудников КНБ.
Вскоре один из знакомых сообщил проректору, что у Эльмиры ДУЙСЕНКЫЗЫ, учредителя медицинского колледжа Южно-Казахстанской области, супруг Ермек АРЫСТАН борется с терроризмом и религиозным экстремизмом в третьем департаменте комитета. Тогда Байболов переговорил с женщиной, чтобы узнать, можно ли как-то решить его вопрос.
Эльмира тут же организовала их встречу. Ермек Арыстан сказал Канату Байболову, что ситуация сложная, но за каких-то 25 тысяч долларов он готов найти выход. Канат Байболов, как водится на юге, поторговался и сбил цену до 15 тысяч. На том и сошлись. В конце мая 2020 года проректор отдал деньги Дуйсенкызы, а та переслала всю сумму мужу. При этом Байболов был уверен, что деньги предназначаются должностным лицам Академии КНБ.
А в июне в Шымкент пришла ужасная новость - мальчик не поступил! Раздосадованный отец тут же позвонил Ермеку Арыстану, а тот начал объяснять, что сможет добиться зачисления его сына в конце 2020 года. Тогда-то Канат Сейтжанович сообразил, что его банально развели. Он написал заявление в КНБ с требованием наказать Арыстана и Дуйсенкызы.
Полковник КНБ и его жена сразу же поняли, чем все может закончиться, и вернули всю сумму Байболову через своих помощников. При передаче денег посредника взяли с поличным.
Действия сотрудника 3-го департамента КНБ следствие классифицировало как мошенничество и подстрекательство к даче взятки должностному лицу. Его жену отдали под суд только за мошенничество. Оба своей вины не признали, а Ермек Арыстан и вовсе заявил, что, дескать, это Канат Байболов доставал его звонками и просьбами, неоднократно предлагал деньги за оказание помощи сыну при поступлении, поэтому он и решил взять 15 тысяч для того, чтобы проректор его не беспокоил. Якобы полковник просто хотел подержать у себя всю сумму, но с условием: если бы мальчик снова завалил экзамены, благородный борец с терроризмом вернул бы всю сумму назад.
Эльмира Дуйсенкызы в своих показаниях подчеркнула, что ничего не знала о договоренностях мужа с коллегой, пакет с деньгами она не разворачивала и вообще не уверена, что это были наличные.
Однако собранных доказательств хватило, чтобы признать обоих подсудимых виновными. В частности, в телефонных разговорах муж и жена обсуждали ситуацию с поступлением сына Байболова в Академию КНБ, а когда этого не произошло, Арыстан попросил супругу вернуть назад 15 тысяч долларов. Семейная пара в ходе следствия давала признательные показания, но позже от них отказалась.
Таким образом, вина сотрудника спецслужб и его жены была доказана полностью, поэтому судье Канату ТОБАГАЛИУЛЫ осталось лишь избрать меру наказания. В итоге он посчитал, что за мошенничество полковнику КНБ достаточно отмерить шесть лет ограничения свободы, а за подстрекательство к даче взятки - штраф в размере 123 миллионов тенге. Путем сложения наказания, разумеется, с учетом всех смягчающих обстоятельств, Ермек Арыстан получил шесть лет ограничения свободы без всяких штрафов. Его жена Эльмира Дуйсенкызы приговорена к трем годам ограничения свободы. Что любопытно, муж с женой ни дня не провели за решеткой - во время следствия им была избрана мера пресечения в виде залога.
Вероятно, что этой кары и лишения звания с пенсией вполне достаточно - ну что такого ужасного натворил полковник КНБ с супругой? Ну попытались развести на пятнашку кандидата технических наук, никто ведь в итоге не пострадал. Но есть одно “но”.
Мы уже не первый раз сталкиваемся с тем, что за одни и те же преступления суды избирают совершенно разные наказания. Осенью 2020 года в Алматы осудили адвокатов Александра БЛОКА и Гульнару СМАГУЛ, обвиненных в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятке в размере 150 тысяч долларов. За эти деньги они обещали добиться смягчения обвинения бывшему председателю ЕНПФ Руслану ЕРДЕНАЕВУ, но в итоге не выполнили этих обязательств. Суд признал Блока и Смагул виновными и определил каждому по 11 лет лишения свободы. Не условного, а реального срока. Правда, Александр Викторович сумел скрыться и в настоящий момент находится в международном розыске.
И вот совершенно непонятно, почему целый полковник КНБ получил за мошенничество и подстрекательство к даче взятки шесть лет ограничения свободы, а простые адвокаты - по 11 лет заключения?
Михаил КОЗАЧКОВ
https://time.kz/articles/strana/2021/02/08/akademicheskaya-svoboda
Комментарии, по рейтингу, по дате
Думаю Канат ТОБАГАЛИУЛЫ знает отгадку этой сложной арифметической задачки