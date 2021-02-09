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Закона.Нет
Суд оштрафовал депутата КПРФ Бондаренко за участие в незаконной акции
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danilov 09 Февраля 2021 в 11:17:37
Фрунзенский районный суд Саратова оштрафовал депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко за участие в несогласованной акции 31 января.



Как уточнили в пресс-службе суда, политика признали виновным по статье КоАП "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и приговорили к административному штрафу в 20 тысяч рублей.

"Бондаренко, несмотря на требования сотрудников ОВД разойтись, принимал участие в указанном несогласованном публичном мероприятии, тем самым совершил умышленные активные действия при проведении публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия", — добавили в пресс-службе.

Решение пока не вступило в законную силу. Как заявил Бондаренко, покидая суд, он обязательно обжалует это "необоснованное, политически мотивированное" решение.

https://ria.ru/20210208/deputat-1596571811.html

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 09.02.2021 в 19:52:09   # 771722
От КПРФ все больше тянет гнилостной вонью. А депутату двадцать тысяч-девятый номер дробинки слону.
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  старик 09.02.2021 в 20:00:33   # 771723
Депутат на общественных началах! Я фигею! А мне можно депутатом на общественных началах?
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