На жительницу Кокшетау завели дело из-за интимных фото в Сети

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danilov 10 Февраля 2021 в 16:00:06
В феврале поступила информация в отдел полиции Кокшетау, что на одном из сайтов размещено объявление, где девушка по имени Света занимается распространением и рекламированием фотографий порнографического характера.
"По данному факту 9 февраля в ходе ОПМ Antifraud полицейские установили 21-летнюю жительницу Кокшетау, которая признала свою вину. Выяснилось, что еще в прошлом году полицейские привлекали девушку за аналогичное правонарушение. Однако для нее это уроком, по-видимому, не стало. Кроме того, выяснилось, что девушка больше года назад начала оказывать услуги интимного характера и таким образом она себя рекламировала на различных сайтах", - сообщили в пресс-службе ДП области.
В отношении девушки легкого поведения полицейские начали досудебное производство по статье 311 УК - "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов". Следственные действия продолжаются.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jitelnitsu-kokshetau-zaveli-delo-iz-za-intimnyih-foto-seti-428585/
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alpha_portal 10.02.2021 в 16:55:36 # 771774
Sr. Leonsio 10.02.2021 в 17:03:31 # 771777