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Закона.Нет
На жительницу Кокшетау завели дело из-за интимных фото в Сети
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danilov 10 Февраля 2021 в 16:00:06
Публиковавшую обнаженные фотографии 21-летнюю жительницу Кокшетау установили полицейские. Девушка занималась распространением изображений порнографического характера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Департамент полиции Акмолинской области.

В феврале поступила информация в отдел полиции Кокшетау, что на одном из сайтов размещено объявление, где девушка по имени Света занимается распространением и рекламированием фотографий порнографического характера.

"По данному факту 9 февраля в ходе ОПМ Antifraud полицейские установили 21-летнюю жительницу Кокшетау, которая признала свою вину. Выяснилось, что еще в прошлом году полицейские привлекали девушку за аналогичное правонарушение. Однако для нее это уроком, по-видимому, не стало. Кроме того, выяснилось, что девушка больше года назад начала оказывать услуги интимного характера и таким образом она себя рекламировала на различных сайтах", - сообщили в пресс-службе ДП области.

В отношении девушки легкого поведения полицейские начали досудебное производство по статье 311 УК - "Незаконное распространение порнографических материалов или предметов". Следственные действия продолжаются.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/jitelnitsu-kokshetau-zaveli-delo-iz-za-intimnyih-foto-seti-428585/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  гримм 10.02.2021 в 16:03:21   # 771768
это клевета, покажите доказательства
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  старик 10.02.2021 в 16:23:12   # 771769
Для проведения народной экспертизы на предмет принадлежности фотографий к порнографии, следует разместить фотки на сайте.
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  alpha_portal 10.02.2021 в 16:55:36   # 771774
Фото в студию первое что пришло в голову
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  Zoggyla 10.02.2021 в 17:01:57   # 771776
Света тревожит.
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  Sr. Leonsio 10.02.2021 в 17:03:31   # 771777
Друг говорит, что если зайти на какой то сайт, где кыздар нет, то там очень много можно увидеть неодетых дам. Но это не точно.
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  Zoggyla 10.02.2021 в 17:08:12   # 771778
А мой друг Санчес говорит, что дело не в голых бабах, а в том что и как они умеют готовить на завтрак, обед и ужин. Я ему почему-то верю. Кстати, он опять сошелся с бывшей, энной по счету. Доволен очень. Будет кому стакан воды подать.
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  NBE 10.02.2021 в 18:47:21   # 771782
Очень опасный преступник, к тому же рецидивист. Молодцы наша доблестная полиция, все преступление раскрыла, теперь взялась за такие...
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