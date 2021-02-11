Шотландца арестовали за оскорбление умершего ветерана

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danilov 11 Февраля 2021 в 10:03:08
"5 февраля мы получили заявление об оскорбительном твите в адрес сэра капитана Тома Мура, скончавшегося во вторник, 2 февраля. 35-летний нарушитель был арестован и обвинён в публичных оскорблениях. Он обязан явиться в суд в среду 17 февраля", — говорится в сообщении полицейского департамента Ланаркшира в "Фейсбуке".
В середине июля 2020 года Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего Тома Мура, собравшего огромную сумму для врачей. Мужчина пообещал подписчикам, что сделает 100 кругов вокруг своего сада на ходунках, если его идею поддержат. В итоге он перевыполнил план во много раз — его поступок привлёк внимание общественности, и люди пожертвовали в общей сложности более 45 миллионов долларов.
https://life.ru/p/1367221
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