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Шотландца арестовали за оскорбление умершего ветерана
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danilov 11 Февраля 2021 в 10:03:08
Полиция в шотландском графстве Ланаркшир арестовала местного жителя за оскорбительный твит в отношении столетнего ветерана Тома Мура. Мужчина в прошлом году прославился на весь мир, когда собрал свыше $45 миллионов для британских врачей, лечащих больных коронавирусом.

"5 февраля мы получили заявление об оскорбительном твите в адрес сэра капитана Тома Мура, скончавшегося во вторник, 2 февраля. 35-летний нарушитель был арестован и обвинён в публичных оскорблениях. Он обязан явиться в суд в среду 17 февраля", — говорится в сообщении полицейского департамента Ланаркшира в "Фейсбуке".

В середине июля 2020 года Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего Тома Мура, собравшего огромную сумму для врачей. Мужчина пообещал подписчикам, что сделает 100 кругов вокруг своего сада на ходунках, если его идею поддержат. В итоге он перевыполнил план во много раз — его поступок привлёк внимание общественности, и люди пожертвовали в общей сложности более 45 миллионов долларов.

https://life.ru/p/1367221
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 11.02.2021 в 10:17:05   # 771810
Значит навальному можно оскорблять ветерана ВОВ (на суде в поддержку этого говна были британские и французские послы), а за своих ветеранов (не знаю правда ветеран войны, труда или просто ветеран) они наказывают... демократия однако, она такая непредсказуемая... наши ветераны не чета ИХНИМ!!!
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