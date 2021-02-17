Основатель «L-Капитал» задержана по делу о финансовой пирамиде в Алматы

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GoodZone 17 Февраля 2021 в 08:57:20
«По данным следственного управления ДП города Алматы, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержана 59-летняя гражданка И. В порядке статьи 128 УПК РК, она водворена в изолятор временного содержания ДП», - говорится в распространенном во вторник сообщении.
Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 217 (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) УК РК.
«Создана межведомственная следственно-оперативная группа. В офисах компании проведены санкционированные обыски. В ходе комплекса следственных действий, проводимых при строгом соблюдении принципов полноты, объективности и всесторонности, будут установлены обстоятельства, а также принято процессуальное решение», - сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.
В настоящее время потерпевшими по данному делу проходят 50 человек.
По сообщению КазТАГ
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Hairless от 17.02.2021 03:30:19
Помнится, когда-то кто-то на "Титусе" громко топил за «L-Капитал». Интересно, а сейчас он где - среди потерпевших или среди соучастников?
Помнится, когда-то кто-то на "Титусе" громко топил за «L-Капитал». Интересно, а сейчас он где - среди потерпевших или среди соучастников?
Ник не помнишь ?
Вместе посмеёмся
Цитата: Маке0912 от 17.02.2021 04:15:56
Ник не помнишь ?
Вместе посмеёмся
Цитата: Hairless от 17.02.2021 03:30:19
Помнится, когда-то кто-то на "Титусе" громко топил за «L-Капитал». Интересно, а сейчас он где - среди потерпевших или среди соучастников?
Помнится, когда-то кто-то на "Титусе" громко топил за «L-Капитал». Интересно, а сейчас он где - среди потерпевших или среди соучастников?
Ник не помнишь ?
Вместе посмеёмся
walker