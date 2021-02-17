Экс-главу Tengri Bank Ержана Шайкенова задержали

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danilov 17 Февраля 2021 в 14:27:14
"Да, действительно 16 февраля сотрудники Агентства РК по финансовому мониторингу задержали бывшего председателя АО "Тенгри банк" Шайкенова", – сообщили в пресс-службе ведомства.
В агентстве отметили, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Ержан Шайкенов занимал пост председателя правления Tengri Bank с сентября 2015-го по июнь 2019 года. С июля 2020 года работает председателем совета директоров Tengri Bank.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) 18 сентября прошлого года лишило Tengri Bank лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг. С этого дня были прекращены все операции по счетам клиентов и самого банка.
По данным АРРФР, Tengri Bank не выполнял предписания финансового регулятора. Одним из таких требований было отстранение от выполнения служебных обязанностей председателя совета директоров Ержана Шайкенова, Tengri Bank не выполнил этого условия.
https://informburo.kz/novosti/eks-glavu-tengri-bank-erzhana-shajkenova-zaderzhali