Суд постановил конфисковать у подозреваемых по делу БК "Олимп" 3,6 млрд тенге

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danilov 17 Февраля 2021 в 14:36:44
Алмалинский районный суд удовлетворил ходатайство прокурора города Алматы о конфискации имущества до вынесения приговора в отношении объявленных в международный розыск руководителей букмекерской конторы "Олимп".
"Судебным актом обращено в доход государства 3,6 млрд тенге, четыре воздушных судна и три автомобиля. В суде было доказано, что это имущество участники организованной преступной группы добыли преступным путём", – сообщает прокуратура города Алматы.
В ноябре 2020 года сообщалось, что прокуратура Алматы несколько раз требовала без приговора суда конфисковать имущество объявленных в розыск подозреваемых по делу букмекерской конторы "Олимп". Однако Алмалинский районный суд отказывал.
На третьей попытке прокуроров судья Каинжамал Бухбанова по их просьбе вернула ходатайство для внесения изменений перед вынесением очередного решения в суде.
Адвокаты подозреваемых пытались обжаловать это действие судьи Бухбановой в апелляционной коллегии Алматинского городского суда. Они ссылались на то, что, согласно Конституции, казахстанец считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда. Но им отказали.
Суть уголовного дела букмекерской конторы "Олимп". По версии следствия, в 2014 году Анарбек Жауыров и Дмитрий Давыдов создали организованную преступную группу, которая якобы вела незаконный игорный бизнес под видом букмекерской конторы и уклонялась от уплаты налогов.
По данным надзорного органа, в состав ОПГ Жауыров и Давыдов вовлекли также Олега Григораша, Михаила Колчина, Илью Мельниченко, Вячеслава Устинова, Елену Антонцеву, Дидара Смахова, Бакытжана Жумабаева, Ирину Давыдову и других.
По данным прокуратуры, ТОО "Букмекерская контора "Olimp KZ", ТОО "Alpha-Bet" и ТОО "Onlybet" и предполагаемая ОПГ причинили ущерб государству на общую сумму 95,6 млрд тенге.
Прокуратура считает, что подозреваемые причастны к легализации денег и иного имущества, полученного преступным путём.
https://informburo.kz/novosti/sud-postanovil-konfiskovat-u-podozrevaemyx-po-delu-olimp-36-mlrd-tenge
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Цитата: старик от 17.02.2021 13:06:34
Блин, как будто только Олимп мошенники! Сомневаюсь что есть белые и пушистые букмекеры.
Блин, как будто только Олимп мошенники! Сомневаюсь что есть белые и пушистые букмекеры.
Основная проблема Олимпа, что они выводили средства за пределы страны. Обдирая местное население. Скажем чиновники обдирают, но средства остаются в государстве.