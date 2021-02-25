Суд в Пензе арестовал лидера фракции КПРФ в городской думе за организацию встречи с депутатами

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danilov 25 Февраля 2021 в 09:00:55
Коммуниста признали виновным в организации массовой акции без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). При этом акция в формате встречи с депутатами еще не состоялась, она была запланирована на 23 февраля.
Ранее администрация Пензы отказалась согласовать митинг КПРФ, и депутаты объявили о встрече с населением вместо акции. На встрече коммунисты планировали пообщаться с избирателями на темы политических репрессий и современной полиции.
Накануне суд в Пензе назначил штраф 10 тысяч рублей координатору Левого Фронта Сергею Падалкину за призывы к акции.
«Медиазона» сообщала, что 19 февраля пензенская полиция задержала пятерых коммунистов в связи с акцией 23 февраля. Руководителя областного отделения КПРФ Георгия Камнева вызвали в МВД, руководителя Ленинского райкома Руслана Бахтеева задержали возле дома. Также в отделение полиции доставили комсомольца Александра Ермакова.
Znak.com проанализировали решения о согласовании массовых акций КПРФ 23 февраля в других регионах и выяснили, что местные власти отказывают коммунистам в проведении митингов в Москве, Питере, Екатеринбурге и Кургане, но при этом согласуют мероприятия «Единой России».
https://novayagazeta.ru/news/2021/02/20/168041-kprf-penza
Комментарии, по рейтингу, по дате
- которые повлекли (или создали угрозу повлечь) массовое заболевание или отравление людей – от штрафа от 700 тыс. руб. до лишения свободы на срок до 2 лет", это не про данный случай?
А в волгограде будут арестованы организаторы шествия в поддержку ввп к Мамаеву кургану? Не массовая акция, еще и с фонариками? Несмотря на предупреждение генпрокуратуры о недопустимости...
Так что, закон для всех един, или тем, кто ЗА, можно немножко больше? Или мы не понимаем, и это другое?
Флешмоб интернет-магазина «Сима-ленд» в поддержку президента России Владимира Путина не относится к компетенции властей Екатеринбурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.Опять дезу тут распространяешь? Своих беспонтовых любимцев притянул, которые огромную страну проебали и сдали амерам, а теперь еще и с гульфик-фюрером побратались. Коммунисты, блин!
«Мероприятие проходило на частной территории, на территории самого предприятия. Такие мероприятия не согласовываются», — пояснили там.
«Мероприятие проходило на частной территории, на территории самого предприятия. Такие мероприятия не согласовываются», — пояснили там.