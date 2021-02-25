Суд в Пензе арестовал лидера фракции КПРФ в городской думе за организацию встречи с депутатами

Флешмоб интернет-магазина «Сима-ленд» в поддержку президента России Владимира Путина не относится к компетенции властей Екатеринбурга. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.



«Мероприятие проходило на частной территории, на территории самого предприятия. Такие мероприятия не согласовываются», — пояснили там.



