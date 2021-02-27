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Закона.Нет
Инспектор снял на свой видеожетон моменты получения взяток
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danilov 27 Февраля 2021 в 18:37:26
"Антикоррупционной службой по Нур-Султану завершены досудебные расследования в отношении должностных лиц Инспекции транспортного контроля по Нур-Султану Министерства индустрии и инфраструктурного развития по факту систематического получения взяток от 5 до 15 тысяч тенге от водителей грузовых автотранспортных средств за беспрепятственный проезд и непривлечение к административной ответственности по статье 571 КоАП "Нарушение правил перевозок пассажиров, багажа и грузов", - сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  русо 27.02.2021 в 19:15:49   # 772966
Коррупцию пора прекращать . Во вторых может быть провоз контрабанды или ещё похуже что нибудь. Совести нету, чести нету у этого сотрудника
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  KAN13 27.02.2021 в 21:57:07   # 772968

Вы думаете там есть другие сотрудники ? .
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  старик 27.02.2021 в 22:16:09   # 772969
Что то непонятно, взяточник снимает на камеру как он берет взятки?
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  Kukaracha 27.02.2021 в 23:42:07   # 772971
Цитата: старик от 27.02.2021 16:16:09
Что то непонятно, взяточник снимает на камеру как он берет взятки?

Вот вот, голивуд нервно курит в сторонке.
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  DITRX 28.02.2021 в 00:07:00   # 772972
За весь видеоролик насчитал получение взяток на 42500
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  alpha_portal 28.02.2021 в 05:38:44   # 772973
И так каждый день. И так делают апсалютно все! Без исключения. Этот бедолага практически сам себя сдал браво. Вот так работает у нас интикор их всех можно загребать оптом.
И вобще нахрен они нужны на дорогах? Вот реально кто и когда у них хоть одну машину разворачивал с перегрузом? Или с нарушениями? Сами фуры едут с большим перегрузом разрушая дороги. Упразднить уже давно пора эту контору. Изза нее наш шолковый путь свернули Китайцы. Потому что коррупция тварь ползучая ни на что ни смотрит и не гнушается. Все кто едет через Казахстан все знают что здесь транспортный и полицейский беспредел. Токаев Туризм хочет развивать? Да с такими штребонами мы дальше туземцев не уедим. Никто к нам ехать не хочет. Апсалютно. Вы спросите любого кто заезжалв кз на авто. Всех трясли. Понаставили заказных знаков. И еще платную дорогу впендюрили. Красавцы! Че то народ за землю заортачился, а за этот беспредел на дорогах молчит. Очень плохо что все молчатв трубочку. А потому что у самих рыло в пушку. 90% водителе и пдд то не знают. И 100% фур (наших), ездят с перегрузом. Хрен кто поедит без перегруза. Потому что обесценили сами себя. Задемпинговали цены. Транспортные съели рынок и используют водителей фур почти как рабов. Коррупция ведет к разрушению государства изнутри. Когда народ это поймет. Или хотябы власть начнет что то делать.
Профсоюзы нужно узаконить и регулировать рынок труда.
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