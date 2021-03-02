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Глава филиала КТЖ в Павлодаре задержан по подозрению в поборах с более 100 подчиненных
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danilov 02 Марта 2021 в 15:45:34
«Задержан руководитель филиала АО «НК КТЖ», который подозревается в систематическом получении незаконного вознаграждения за покровительство в работе. Установлено, что он со своим заместителем от более 100 своих подчиненных в течение четырех лет ежемесячно незаконно получал от Т8 тыс. до 10 тыс.», - сообщили в департаменте экономических расследований по Павлодарской области во вторник.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  русо 02.03.2021 в 16:32:21   # 773040
Растрелять
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  Васяй 02.03.2021 в 17:06:26   # 773043
Штрафом отделается!Это же не курицу с голодухи украсть.
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  Рамзес 02.03.2021 в 18:25:24   # 773051
Чинуши все этим промышляют,ну а не угодных сжирают.Обидно просто - единицы стараются а другие последнее выжимают.
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  старик 02.03.2021 в 18:30:08   # 773053
От 8 до 10 тысяч со всех или с каждого?
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  Васяй 02.03.2021 в 19:25:23   # 773063
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