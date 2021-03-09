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Мешок с золотом похитили на комбинате «Казахалтын»
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danilov 09 Марта 2021 в 14:53:26
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 09.03.2021 в 19:54:11   # 773691
Стены на складе картонные?
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  Ал 09.03.2021 в 21:48:22   # 773710
В комментариях на тытрубе большинство не только оправдывает, но и нахваливает воров...
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