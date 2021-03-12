Ряд бывших и действующих полицейских задержаны по подозрению в участии в ОПГ – КНБ РК

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danilov 12 Марта 2021 в 22:38:53
«10 марта в г.г. Нур-Султане, Алматы, Павлодаре и Семее комитетом национальной безопасности совместно с министерством внутренних дел проведена крупномасштабная масштабная спецоперация по пресечению организованной преступной группы, причастной к совершению тяжких и особо тяжких преступлений», - говорится в сообщении в пятницу.
Как уточняется, задержанным 16 участникам группировки инкриминируются похищение человека, вымогательство, покушение на убийство, хищение золотосодержащего сырья на одном из предприятий Восточно-Казахстанской области и его контрабанды за пределы РК, а также создание и руководство транснациональной преступной группой.
«В состав преступной группы входили действующие и бывшие сотрудники правоохранительных органов. В ходе задержания у злоумышленников обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств, материальные ценности, средства связи и иные предметы, подтверждающие совершенные преступления», - пишет пресс-служба.
Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
https://kaztag.kz/ru/news/ryad-byvshikh-i-deystvuyushchikh-politseyskikh-zaderzhany-po-podozreniyu-v-uchastii-v-opg-knb-rk
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