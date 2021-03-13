В Швеции обвинили женщин в росте числа насильников-иностранцев

Согласно исследованию, группа насильников выделяется и в других отношениях. Например, каждый третий шведский осуждённый насильник живёт на социальные пособия, а восемь из десяти ранее были судимы. 16 процентов страдают каким-либо психическим расстройством, а каждый пятый ранее подвергался насилию.