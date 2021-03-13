В Швеции обвинили женщин в росте числа насильников-иностранцев

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danilov 13 Марта 2021 в 08:55:54
Недавно исследователи из Лундского университета пришли к выводу, что иммигранты в первом и втором поколении составляют большинство среди осуждённых в Швеции насильников. Но учёные пока не могут ответить на вопрос - чем вызвано преобладание иностранцев в шведской преступной статистике.
Зато объяснение этому быстро нашли в шведском Национальном совете по предупреждению преступности (Brå - Brottsförebyggande rådet).
По мнению экспертов Brå, чрезмерное представительство может быть связано с проблемами регистрирования насильственных преступлений.
«Возможно, жертвы преступлений более склонны заявлять о насилии, если преступление было совершено кем-то, кто им более культурно чужд, и кто имеет низкий социальный статус», - говорит Стина Холмберг, советник-исследователь Brå. Она считает, что шведские женщины чаще сообщают об изнасиловании, если насильник-иммигрант, чем, когда насилие происходит со стороны шведских мужчин.
Другую причину в Brå видят в поведении шведских женщин, которое сильно отличается от поведения женщин в странах происхождения насильников-иммигрантов.
«Также возможно, что иммигранты совершают больше изнасилований потому, что они происходят из стран, где женщины не ведут себя так, как себя ведут шведские женщины. Им не разрешены, например, вечеринки и употребление алкоголя, и тогда некоторые парни-иммигранты могут интерпретировать такое поведение, как согласие на секс», - говорит Стина Холмберг.
Согласно исследованию, группа насильников выделяется и в других отношениях. Например, каждый третий шведский осуждённый насильник живёт на социальные пособия, а восемь из десяти ранее были судимы. 16 процентов страдают каким-либо психическим расстройством, а каждый пятый ранее подвергался насилию.
https://swedinfo.ru/novosti-stokgolma/3628-v-shvetsii-obvinili-zhenshchin-v-roste-chisla-nasilnikov-inostrantsev
Комментарии, по рейтингу, по дате
Согласно исследованию, группа насильников выделяется и в других отношениях. Например, каждый третий шведский осуждённый насильник живёт на социальные пособия, а восемь из десяти ранее были судимы. 16 процентов страдают каким-либо психическим расстройством, а каждый пятый ранее подвергался насилию.
KapitanNemo 13.03.2021 в 14:21:47 # 774001
Какие шведские девушки имеются ввиду?
Какие шведские девушки имеются ввиду
На первых минутах клипа)))