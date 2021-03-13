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Закона.Нет
В Швеции обвинили женщин в росте числа насильников-иностранцев
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danilov 13 Марта 2021 в 08:55:54
Чрезмерная представленность иммигрантов в статистике изнасилований может быть связана с поведением шведских женщин, утверждают в правительственном Национальном совете по предупреждению преступности Швеции.

Недавно исследователи из Лундского университета пришли к выводу, что иммигранты в первом и втором поколении составляют большинство среди осуждённых в Швеции насильников. Но учёные пока не могут ответить на вопрос - чем вызвано преобладание иностранцев в шведской преступной статистике.

Зато объяснение этому быстро нашли в шведском Национальном совете по предупреждению преступности (Brå - Brottsförebyggande rådet).

По мнению экспертов Brå, чрезмерное представительство может быть связано с проблемами регистрирования насильственных преступлений.

«Возможно, жертвы преступлений более склонны заявлять о насилии, если преступление было совершено кем-то, кто им более культурно чужд, и кто имеет низкий социальный статус», - говорит Стина Холмберг, советник-исследователь Brå. Она считает, что шведские женщины чаще сообщают об изнасиловании, если насильник-иммигрант, чем, когда насилие происходит со стороны шведских мужчин.

Другую причину в Brå видят в поведении шведских женщин, которое сильно отличается от поведения женщин в странах происхождения насильников-иммигрантов.

«Также возможно, что иммигранты совершают больше изнасилований потому, что они происходят из стран, где женщины не ведут себя так, как себя ведут шведские женщины. Им не разрешены, например, вечеринки и употребление алкоголя, и тогда некоторые парни-иммигранты могут интерпретировать такое поведение, как согласие на секс», - говорит Стина Холмберг.

Согласно исследованию, группа насильников выделяется и в других отношениях. Например, каждый третий шведский осуждённый насильник живёт на социальные пособия, а восемь из десяти ранее были судимы. 16 процентов страдают каким-либо психическим расстройством, а каждый пятый ранее подвергался насилию.

https://swedinfo.ru/novosti-stokgolma/3628-v-shvetsii-obvinili-zhenshchin-v-roste-chisla-nasilnikov-inostrantsev
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Konstant 13.03.2021 в 10:36:35   # 773989
Слов нет...очередное дно....скоро кто с мозгами оттуда начнут валить
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  Zoggyla 13.03.2021 в 11:29:05   # 773993
Иммигранты видят то , что их возбуждает, а на самом деле - это " другое"!
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  Ал 13.03.2021 в 12:34:28   # 773999
Quote:
Согласно исследованию, группа насильников выделяется и в других отношениях. Например, каждый третий шведский осуждённый насильник живёт на социальные пособия, а восемь из десяти ранее были судимы. 16 процентов страдают каким-либо психическим расстройством, а каждый пятый ранее подвергался насилию.
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  KapitanNemo 13.03.2021 в 14:21:47   # 774001

Какие шведские девушки имеются ввиду?
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  Zoggyla 13.03.2021 в 14:56:51   # 774002
Quote:
Какие шведские девушки имеются ввиду

На первых минутах клипа)))
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  lado 13.03.2021 в 15:15:30   # 774003
А может просто не надо было чурок немытых к себе пускать? Пусть в свои муслимостанах сидят и смотрят на ходячие мешки.
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