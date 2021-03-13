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Закона.Нет
Полиция США поймала банду похитителей каталитических нейтрализаторов
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danilov 15 Марта 2021 в 09:34:22
Злоумышленники орудовали в Калифорнии более года, и за это время дорогостоящей детали лишились как минимум 250 автомобилей. Ущерб составил по меньшей мере $750 тыс, а в криминальном бизнесе задействовали десятки человек.

По данным американской полиции, только в городском округе Лос-Анджелес количество краж каталитических нейтрализаторов за год выросло вчетверо.

Преступники отдавали предпочтение гибридам Toyota Prius (из-за лучшей сохранности катализаторов) и полноразмерным пикапам (из-за размера катализаторов и удобства их демонтажа).

Калифорнийским силовикам пришлось разработать целую спецоперацию, чтобы обезвредить преступников. Сыщики задержали 19 человек, а в ходе обыска обнаружили схрон с 250 украденными катализаторами, а также $100 тыс наличными

https://www.latimes.com/california/story/2021-03-13/catalytic-converter-thefts-skyrocket-during-pandemic
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