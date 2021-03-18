За что платить?

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Гость 18 Марта 2021 в 11:35:24
В “Казтрансгаз Аймак” заверяют, что больше платят только те, кто не прошел государственную экспертизу.
О том, что суммы в квитанциях изменились, шусцы стали замечать еще в ноябре прошлого года. Естественно, в первую очередь они спросили причину у контролера.
- Мы должны платить только за то, что потребляем. Но нам ежемесячно начисляет коэффициент за потери “Казтрансгаз Аймак”. Контролер говорит, что это поручение из области. Почему мы должны покрывать их расходы? И так мы стали дороже платить. Да и качество газа тоже не лучшее. Сколько ни увеличивай подачу топлива, газ горит, как на минимальной подаче, - говорит житель города Шу Жалгас БИКАДАМОВ.
Он также рассказал, что за отопление четырехкомнатного дома каждый месяц платил по 12-13 тысяч тенге. В этом году меньше 17 тысяч не получается.
Его словам вторит сосед Тлеужан ИСКАКОВ, который также недоумевает, откуда такие суммы в квитанциях.
Еще одна жительница города Нурбану РАЙЫМБЕКОВА тоже говорит, что с осени оплата за газ резко выросла. Если раньше отопление шестикомнатного дома ей обходилось около 28 тысяч тенге в месяц, то в этом году она платит почти на 10 тысяч больше.
- Так дорого мы платили в год, когда были сильные морозы. Но в этом году зимы практически не было. Тарифы тоже не менялись. По крайней мере, никто нас об этом не оповещал. Я дважды ходила в филиал “Казтрансгаз Аймак”, но так и не попала к руководству, - рассказала Райымбекова.
Шусца Серика АШИМБАЕВА, который подключился к газу только в 2018 году, заставили провести государственную экспертизу раньше положенного срока.
- Наш счетчик должен проходить экспертизу каждые пять лет. Срок еще не закончился. Но нам сказали, что он медленно крутится и его нужно проверять. В начале марта прошлого года экспертиза дала заключение, что он неисправен. Нам выставили штраф в 120 тысяч тенге. Мы потребовали письменное основание, но так его и не получили. Раз нет основания, то и платить не стали. Потом нам сказали оплатить хотя бы половину суммы. Мы снова поинтересовались документами. В итоге у нас попросили 30 тысяч тенге. Но их нужно было отдать в руки человеку по имени Нурбол. Сейчас нам приходят квитанции, в которых кроме суммы за фактическое потребление газа появилась сумма перерасчета за полгода. В “Казтрансгазе” говорят, что за поломку во время отопительного сезона производится перерасчет именно за полгода! - возмущен мужчина.
Раньше срока вышел из строя счетчик и у другой жительницы города Нагимы САДЫКОВОЙ. Неисправность она выявила сама и сразу же обратилась в филиал “Казтрансгаз Аймак”. Несмотря на это, женщину решили тоже оштрафовать. Мол, прибор она сломала специально, чтобы меньше платить. Но ежемесячно состояние приборов учета проверяют контролеры, которые снимают показания.
- Сначала мне сказали, что я должна оплатить 90 тысяч тенге. Потом сошлись на сумме 30 тысяч. Оплатить через приложение или терминал, как мы обычно делаем, не разрешили. Просто на квитанции мне печать поставили, взяли деньги, и все. Даже чек не дали. Сам счетчик китайский. Его мы покупали у них же в “Казтрансгазе” за 47 тысяч тенге. Старый счетчик мы могли оставить себе, оказывается, но они его забрали, - говорит Садыкова.
Пожаловалась женщина и на контролеров, которые приписывают лишние суммы. Когда она возмущалась, газовики просто отвечали, чтобы в следующем месяце меньше платили.
В самом филиале говорят, что единственная причина того, что люди стали платить больше, - несвоевременное прохождение государственной экспертизы. И то не все.
- За пломбы и остановку счетчика никто никого не штрафует. Только за то, что люди не проходят экспертизу, им делается перерасчет за полгода. То есть за потребление газа они оплачивают не по счетчику, а по квадратуре жилья и количеству газовых приборов. Отдельно никто никого не уведомляет. В самой квитанции за два месяца вперед прописывается, что срок эксплуатации подходит к концу и нужно проходить экспертизу. Люди не читают квитанции и сразу начинают возмущаться. Я госпроверку не провожу, ее проводят организации, имеющие на это лицензию, - говорит руководитель филиала “Казтрансгаз Аймак” Эмиль КЕНЕНБАЕВ.
Но обратившиеся к нам люди утверждают, что их никак не уведомляли об окончании срока эксплуатации приборов учета. В доказательство своих слов они даже прислали нам свои квитанции. И кто проводил экспертизу, они тоже не знают. Заключений, как и актов на подключение к централизованному газоснабжению, у них нет.
О том, что люди, как они считают, переплачивают за газ, в акимате района не знают. По крайней мере, нам так ответили. Но не знать они не могут. Жители уже писали заявления в межрайонную прокуратуру, та переадресовала жалобы в акимат, который ответил, что действия “Казтрансгаз Аймак” законны.
- К нам поступает очень много обращений. Но именно такого я не помню. Пусть люди приходят к нам, будем разбираться по факту. По возможности поможем решить проблему, - говорит заместитель акима района Нурлан ЖАКСЫБАЕВ.
К слову, ответ из акимата, в котором говорилось о законности действий газовщиков, был подписан именно Жаксыбаевым.
Айжан АУЕЛБЕКОВА, фото автора и жителей города Шу, Тараз
https://time.kz/articles/territory/2021/03/17/za-chto-platit
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alpha_portal 18.03.2021 в 12:35:05 # 774393