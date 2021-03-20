Суд в Киеве арестовал имущество и 100% акций предприятия "Мотор Сич"

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danilov 21 Марта 2021 в 11:09:49
"По материалам СБУ Шевченковский районный суд города Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО" Мотор Сич", - говорится в сообщении.
СБУ отмечает, что имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. "Вместе с тем компания продолжит свою работу", - говорится в сообщении.
Служба безопасности осуществляет досудебные расследования по "Мотор Сичи" по двум направлениям: по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ); по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В них проверяются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций.
Вернуть в госсобственность
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 11 марта принял решение вернуть в госсобственность "Мотор Сич". Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, предприятие вернут в государственную собственность "конституционным способом", а люди, которые вкладывали в это предприятие, получат компенсацию.
В 2016 году китайские инвесторы приобрели 56% акций ПАО "Мотор Сич", а в августе 2019 года подали документы о сделке на согласование в Антимонопольный комитет Украины. В том же месяце американская газета The Wall Street Journal сообщила о стремлении Вашингтона не допустить перехода завода под контроль китайского капитала. Осенью 2019 года на Украину приезжала группа специалистов Института оборонного анализа США для ознакомления с работой всех ключевых оборонных предприятий страны. По мнению экспертов, этот визит был напрямую связан с попыткой американцев заблокировать продажу предприятия представителям Китая.
На принадлежащие китайским инвесторам акции Служба безопасности Украины наложила арест. Они в свою очередь инициировали в декабре 2020 года арбитраж против Украины и первоначально оценили ущерб в $3,5 млрд. Президент Украины Владимир Зеленский 28 января 2021 года ввел в действие решение СНБО о санкциях против китайской компании Skyrizon и ее ключевого акционера, гражданина КНР Ван Цзиня. МИД КНР в ответ на санкции Украины потребовал соблюдать права китайских инвесторов.
Сейчас китайские инвесторы увеличили сумму ущерба на $100 млн (до $3,6 млрд) для взыскания с Украины в международном арбитраже. Они также оспорили в Верховном суде Украины санкции, введенные против них указом Зеленского.
Ранее Министерство торговли США внесло китайскую компанию Skyrizon в перечень производителей товаров исключительно военного назначения.
О компании "Мотор Сич"
"Мотор Сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок, поставляющий продукцию более чем в 100 стран. Производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После государственного переворота на Украине в 2014 году Киев в одностороннем порядке прекратил военно-техническое сотрудничество с Москвой.
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/10953555
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