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Будь токал или умри! Жуткая история потрясла Актобе
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Гость 25 Марта 2021 в 17:57:36
Актюбинец похитил знакомую и несколько часов жестоко избивал ее на глазах собственной жены и детей. Так он отреагировал на отказ девушки стать второй женой.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 25.03.2021 в 18:35:06   # 774911
Мля-я-ять!!! Этих сук судей и прокуроров , ну как назвать мерзавцев? Штраф 30000 тенге, и тот наверное в доход государства, а избитой оставили только позор и унижение. Страстно желаю дочерям этих сучар такой же участи какой подверглась бедная девушка.
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  Zoggyla 25.03.2021 в 18:55:35   # 774916
Дичь.
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  KAN13 25.03.2021 в 18:56:16   # 774917
Цитата: старик от 25.03.2021 12:35:06
Мля-я-ять!!! Этих сук судей и прокуроров , ну как назвать мерзавцев? Штраф 30000 тенге, и тот наверное в доход государства, а избитой оставили только позор и унижение. Страстно желаю дочерям этих сучар такой же участи какой подверглась бедная девушка.


Дочерям сучар это не грозит , они в другом мире живут .
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  Zoggyla 25.03.2021 в 19:29:42   # 774918
Цитата: KAN13 от 25.03.2021 12:56:16
Цитата: старик от 25.03.2021 12:35:06
Мля-я-ять!!! Этих сук судей и прокуроров , ну как назвать мерзавцев? Штраф 30000 тенге, и тот наверное в доход государства, а избитой оставили только позор и унижение. Страстно желаю дочерям этих сучар такой же участи какой подверглась бедная девушка.


Дочерям сучар это не грозит , они в другом мире живут .
Тут вот какая штука. Есть суд по УК, а есть суд по совести...Второй - не судит.
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  Ал 25.03.2021 в 19:35:26   # 774920



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  KAN13 25.03.2021 в 19:47:59   # 774923
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 13:29:42
Цитата: KAN13 от 25.03.2021 12:56:16
Цитата: старик от 25.03.2021 12:35:06
Мля-я-ять!!! Этих сук судей и прокуроров , ну как назвать мерзавцев? Штраф 30000 тенге, и тот наверное в доход государства, а избитой оставили только позор и унижение. Страстно желаю дочерям этих сучар такой же участи какой подверглась бедная девушка.


Дочерям сучар это не грозит , они в другом мире живут .
Тут вот какая штука. Есть суд по УК, а есть суд по совести...Второй - не судит.


За совесть понятно , это пережиток социалистического прошлого и нашей системе это вообще не приемлемо , ну а про УК это конкретное " дышло ...... " .
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