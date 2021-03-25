Будь токал или умри! Жуткая история потрясла Актобе

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Гость 25 Марта 2021 в 17:57:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 25.03.2021 12:35:06
Мля-я-ять!!! Этих сук судей и прокуроров , ну как назвать мерзавцев? Штраф 30000 тенге, и тот наверное в доход государства, а избитой оставили только позор и унижение. Страстно желаю дочерям этих сучар такой же участи какой подверглась бедная девушка.
Мля-я-ять!!! Этих сук судей и прокуроров , ну как назвать мерзавцев? Штраф 30000 тенге, и тот наверное в доход государства, а избитой оставили только позор и унижение. Страстно желаю дочерям этих сучар такой же участи какой подверглась бедная девушка.
Дочерям сучар это не грозит , они в другом мире живут .
Цитата: KAN13 от 25.03.2021 12:56:16Тут вот какая штука. Есть суд по УК, а есть суд по совести...Второй - не судит.
Дочерям сучар это не грозит , они в другом мире живут .
Цитата: старик от 25.03.2021 12:35:06
Мля-я-ять!!! Этих сук судей и прокуроров , ну как назвать мерзавцев? Штраф 30000 тенге, и тот наверное в доход государства, а избитой оставили только позор и унижение. Страстно желаю дочерям этих сучар такой же участи какой подверглась бедная девушка.
Мля-я-ять!!! Этих сук судей и прокуроров , ну как назвать мерзавцев? Штраф 30000 тенге, и тот наверное в доход государства, а избитой оставили только позор и унижение. Страстно желаю дочерям этих сучар такой же участи какой подверглась бедная девушка.
Дочерям сучар это не грозит , они в другом мире живут .
Цитата: Zoggyla от 25.03.2021 13:29:42
Цитата: KAN13 от 25.03.2021 12:56:16Тут вот какая штука. Есть суд по УК, а есть суд по совести...Второй - не судит.
Дочерям сучар это не грозит , они в другом мире живут .
Цитата: старик от 25.03.2021 12:35:06
Мля-я-ять!!! Этих сук судей и прокуроров , ну как назвать мерзавцев? Штраф 30000 тенге, и тот наверное в доход государства, а избитой оставили только позор и унижение. Страстно желаю дочерям этих сучар такой же участи какой подверглась бедная девушка.
Мля-я-ять!!! Этих сук судей и прокуроров , ну как назвать мерзавцев? Штраф 30000 тенге, и тот наверное в доход государства, а избитой оставили только позор и унижение. Страстно желаю дочерям этих сучар такой же участи какой подверглась бедная девушка.
Дочерям сучар это не грозит , они в другом мире живут .
За совесть понятно , это пережиток социалистического прошлого и нашей системе это вообще не приемлемо , ну а про УК это конкретное " дышло ...... " .