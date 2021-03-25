Будь токал или умри! Жуткая история потрясла Актобе

Мля-я-ять!!! Этих сук судей и прокуроров , ну как назвать мерзавцев? Штраф 30000 тенге, и тот наверное в доход государства, а избитой оставили только позор и унижение. Страстно желаю дочерям этих сучар такой же участи какой подверглась бедная девушка.