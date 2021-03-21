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danilov 23 Марта 2021 в 19:06:46
Инцидент произошел вчера вечером, 22 марта, в одной из гостиниц Шымбулака. Об избиении 14-летнего подростка на своей странице в Instagram одним из первых сообщил продюсер Карим Таласан.
"Пьяная компания в гостинице на Шымбулаке избили 14 летнего ребенка. Ребенок находится в первой детской больнице. Директор заведения Спицин Сергей все время находился с этой компанией" - написал он.
Продюсер отметил, что в заведении на тот момент находились высокопоставленные люди, поэтому возникли дополнительные трудности.
"Внутрь бани не впускают, ссылаясь на высокопоставленных людей, которые находятся внутри здания. Спицин отказывается писать заявление. Камеры чудесным образом именно сегодня якобы не работают", - написал мужчина.
"Не дай Бог эти твари не понесут за это наказание! Я отвечаю, что подниму все свои связи", - написал продюсер.
Об инциденте написали и другие очевидцы, которые требовали найти и наказать виновных, а также владельцев заведения. Они и предоставили кадры с места происшествия.
В полиции сообщили, что задержали подозреваемого. Им оказался некий Аян Мадиев 1983 года рождения,о котором и сообщали очевидцы.
"Он привлечен к уголовной ответственности по статье 293 УК РК "Хулиганство". С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных подростком, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщил начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.
Инцидент между подростком и мужчиной произошел около 23:30 часов. Подозреваемый находился вместе с компанией в сауне.
За нарушение карантинных норм составлен административный материал по статье 425 КРКобАП и направлен в СЭС. Владельцам заведения грозит штраф.
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В Шымбулаке мужчина избил подростка
Полицейские уже задержали подозреваемого. https://liter.kz/128232-2/
23 марта, 2021
В Алматы полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в избиении 14-летнего подростка, передает Liter.kz.
...
В полиции заявили, что уже задержали подозреваемого в избиении подростка. Им оказался некий Аян Мадиев 1983 года рождения.
«Он привлечен к уголовной ответственности по статье 293 УК РК «Хулиганство». С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных подростком, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.
Отметим, что инцидент между подростком и мужчиной произошел около 23:30. В это время подозреваемый находился вместе со своей компанией в сауне, которая по последнему постановлению главного санитарного врача Алматы не должна работать.
Полицейские за нарушение карантинных норм составили административный материал по статье 425 КРКобАП и направили его в СЭС. Владельцам сауны грозит штраф.
Полицейские уже задержали подозреваемого. https://liter.kz/128232-2/
23 марта, 2021
В Алматы полицейские задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в избиении 14-летнего подростка, передает Liter.kz.
...
В полиции заявили, что уже задержали подозреваемого в избиении подростка. Им оказался некий Аян Мадиев 1983 года рождения.
«Он привлечен к уголовной ответственности по статье 293 УК РК «Хулиганство». С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных подростком, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил начальник Управления полиции Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.
Отметим, что инцидент между подростком и мужчиной произошел около 23:30. В это время подозреваемый находился вместе со своей компанией в сауне, которая по последнему постановлению главного санитарного врача Алматы не должна работать.
Полицейские за нарушение карантинных норм составили административный материал по статье 425 КРКобАП и направили его в СЭС. Владельцам сауны грозит штраф.
Отца на бешбармак, какого хрена ребенка через бухих отправил, иной раз сам стороной обходишь пьян от греха подальшеНу да, отца посадить, а Мадиева наградить. Он же был бухой да еще крутой, а значит неподсуден.
Quote:
Покушение на убийство в Темиртау: в суде объяснили причину сурового приговора https://liter.kz/pokushenie-na-ubijstvo-v-temirtau-v-sude-obyasnili-prichinu-surovogo-prigovora/
Каждый из осужденных заплатит матери инвалида по три миллиона тенге.
Алия Сафина 22 марта, 2021
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам в Караганде разъяснили приговор, вынесенный двоим жителям Темиртау. Они устроили погром в кафе и избили посетителя до состояния инвалидности, передает Liter.kz.
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...
Судья Спецсуда по уголовным делам Карагандинской области Самал Аринова признала их виновными в покушении на убийство (статья 24-99 УК РК), хулиганстве (статья 293 УК РК) и разжигании социальной, родовой или национальной розни (статья 174 УК РК).
...
Каждый из осужденных заплатит матери инвалида по три миллиона тенге.
Алия Сафина 22 марта, 2021
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам в Караганде разъяснили приговор, вынесенный двоим жителям Темиртау. Они устроили погром в кафе и избили посетителя до состояния инвалидности, передает Liter.kz.
Напомним, причиной нападения двоих посетителей стало замечание администратора с просьбой надеть медицинские маски в период карантина. Мужчины разозлились и стали оскорблять администратора. За нее заступился посетитель, с которым они подрались. В итоге он получил множественные удары по телу и голове. Итог – человек стал инвалидом третьей группы. Это произошло 22 июня прошлого года. Приговор им вынесли в феврале.
...
Судья Спецсуда по уголовным делам Карагандинской области Самал Аринова признала их виновными в покушении на убийство (статья 24-99 УК РК), хулиганстве (статья 293 УК РК) и разжигании социальной, родовой или национальной розни (статья 174 УК РК).
...
Quote:
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Сами осужденные с обвинением в полной мере не согласились.
21 марта, 2021
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Сами осужденные с обвинением в полной мере не согласились.
21 марта, 2021
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Лишь чуть больше четверти опрошенных согласны с суммой заработка.
Редакция "Литер" 23 марта, 2021
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Лишь чуть больше четверти опрошенных согласны с суммой заработка.
Редакция "Литер" 23 марта, 2021
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