Сингапурский блогер выплатит $98 тыс. за клевету в Facebook в адрес премьера

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danilov 25 Марта 2021 в 11:27:05
"У ответчика не было оснований утверждать, что клеветнические слова могли не касаться Ли Сянь Луна. Высказывания предполагают, что господин Ли был якобы замешан в серьезной преступной деятельности", - указывается в заявлении судьи Аэдита Абдуллы.
Блогер в ноябре 2018 году опубликовал в Facebook материал, прикрепив ссылку на малайзийский новостной портал The Coverage. Там была размещена статья, в которой утверждалось, что экс-премьер Малайзии Наджиб Разак заключил "тайную сделку" с Ли Сянь Луном, которая касалась нелегальных транзакций через сингапурские банки похищенных средств государственного инвестфонда 1MDB.
Адвокаты главы правительства потребовали взыскать 150 тыс. сингапурских долларов ($111,4 тыс.), представители подсудимого настаивали на компенсации в размере 1 сингапурского доллара (70 центов США).
СИНГАПУР, 24 марта. /ТАСС/.