"Угрожал изуродовать": изнасилованная на стройке девушка рассказала подробности

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danilov 31 Марта 2021 в 10:16:29
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31.03.2021 в 10:47
Вышедший на свободу насильник держит в страхе целое село в Северном Казахстане https://newtimes.kz/obshchestvo/127088-vyshedshii-na-svobodu-nasilnik-derzhit-v-strakhe-tseloe-selo-v-severnom-kazakhstane/amp
Бывший насильник держит в страхе жителей села Саумалколь. Мужчина уже избил двух женщин. На одну из них дебошир напал с ножом. Однако стражи порядка завели только административное дело и посадили мужчину на 20 суток. Скоро этот срок истекает, и сельчане боятся выходить на улицу, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Astana TV.
Вышедший на свободу насильник держит в страхе целое село в Северном Казахстане
Кадр из видео
По словам одной из жительниц села, Татьяны Дзекелевой, она работает продавцом в магазине. Однажды вечером в торговую точку пришел нетрезвый односельчанин. Мужчина требовал бесплатную закуску, но женщина отказала. Тогда обидчик дождался окончания рабочего дня и напал на нее в подъезде дома.
«Он шел за мной с магазина и дошел до подъезда моего дома, там он резко меня ударил и начал избивать. Сильно разбил губу, были большие гематомы по всей голове, телу и лицу. Меня забрали на «скорой», сделали рентген и наложили шесть швов», — рассказала пострадавшая.
Женщина не единственная, кто пострадал от рук дебошира. В тот же вечер он с ножом напал еще на одну жительницу.
«Стал закрывать мне руками рот и нос, я стала задыхаться. Он меня ударил по голове, потом в челюсть, я упала. Он склонился надо мной и кулаком ударил в глаз, я ослепла. Почему мы должны жить в страхе? Все женщины и дети перепуганы. Он выйдет на свободу, а что будет дальше, мы не знаем, что в голове у этого человека», — продолжила Любовь Товстик.
Женщины написали заявление в полицию. Но стражи порядка завели только административное дело.
«Собраннный материал по статье КОАП РК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную утрату общей трудоспособности» и по части «Мелкое хулиганство» направлен в суд», — сказал начальник МПС отдела полиции Айыртауского района Бакытжан Жантлеуов.
По решению суда мужчина арестован за избиение женщин. Но за решеткой он проведет чуть больше 20 суток. Служители Фемиды пояснили, что такая мера наказания избрана не случайно: пострадавшим нанесен легкий вред здоровью. А то, что человек может быть опасен для общества в дальнейшем, во внимание не берется.
«Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что потерпевшим Тленбаевым причинен легкий вред здоровью. Если бы экспертиза показала средний или тяжкий вред здоровью, за это деяние предусмотрена уголовная ответственность, поэтому органами внутренних дел в отношении него составлен протокол об административном правонарушении», — отметила судья Айыртауского районного суда СКО Сания Койлыбаева.
Но теперь в страхе живут все жители поселка. Они с ужасом ждут, когда дебошир выйдет на свободу. По словам сельчан, он уже отбывал срок в тюрьме, в том числе за изнасилование.
Вышедший на свободу насильник держит в страхе целое село в Северном Казахстане https://newtimes.kz/obshchestvo/127088-vyshedshii-na-svobodu-nasilnik-derzhit-v-strakhe-tseloe-selo-v-severnom-kazakhstane/amp
Бывший насильник держит в страхе жителей села Саумалколь. Мужчина уже избил двух женщин. На одну из них дебошир напал с ножом. Однако стражи порядка завели только административное дело и посадили мужчину на 20 суток. Скоро этот срок истекает, и сельчане боятся выходить на улицу, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Astana TV.
Вышедший на свободу насильник держит в страхе целое село в Северном Казахстане
Кадр из видео
По словам одной из жительниц села, Татьяны Дзекелевой, она работает продавцом в магазине. Однажды вечером в торговую точку пришел нетрезвый односельчанин. Мужчина требовал бесплатную закуску, но женщина отказала. Тогда обидчик дождался окончания рабочего дня и напал на нее в подъезде дома.
«Он шел за мной с магазина и дошел до подъезда моего дома, там он резко меня ударил и начал избивать. Сильно разбил губу, были большие гематомы по всей голове, телу и лицу. Меня забрали на «скорой», сделали рентген и наложили шесть швов», — рассказала пострадавшая.
Женщина не единственная, кто пострадал от рук дебошира. В тот же вечер он с ножом напал еще на одну жительницу.
«Стал закрывать мне руками рот и нос, я стала задыхаться. Он меня ударил по голове, потом в челюсть, я упала. Он склонился надо мной и кулаком ударил в глаз, я ослепла. Почему мы должны жить в страхе? Все женщины и дети перепуганы. Он выйдет на свободу, а что будет дальше, мы не знаем, что в голове у этого человека», — продолжила Любовь Товстик.
Женщины написали заявление в полицию. Но стражи порядка завели только административное дело.
«Собраннный материал по статье КОАП РК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, повлекшее кратковременное расстройство здоровья или незначительную утрату общей трудоспособности» и по части «Мелкое хулиганство» направлен в суд», — сказал начальник МПС отдела полиции Айыртауского района Бакытжан Жантлеуов.
По решению суда мужчина арестован за избиение женщин. Но за решеткой он проведет чуть больше 20 суток. Служители Фемиды пояснили, что такая мера наказания избрана не случайно: пострадавшим нанесен легкий вред здоровью. А то, что человек может быть опасен для общества в дальнейшем, во внимание не берется.
«Из заключения судебно-медицинской экспертизы следует, что потерпевшим Тленбаевым причинен легкий вред здоровью. Если бы экспертиза показала средний или тяжкий вред здоровью, за это деяние предусмотрена уголовная ответственность, поэтому органами внутренних дел в отношении него составлен протокол об административном правонарушении», — отметила судья Айыртауского районного суда СКО Сания Койлыбаева.
Но теперь в страхе живут все жители поселка. Они с ужасом ждут, когда дебошир выйдет на свободу. По словам сельчан, он уже отбывал срок в тюрьме, в том числе за изнасилование.
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