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«Травят по полной»: сельчане задыхаются от выбросов кирпичных заводов
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danilov 31 Марта 2021 в 10:50:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 31.03.2021 в 10:53:06   # 775227
Пипец какой-то! Экология, ау! Зеленую энергетику, блть, им подавай...
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  DITRX 31.03.2021 в 22:46:33   # 775274
Установите на смартфоны програму Airvisual давайте вместе будем охуевать от чистаты воздуха
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  Ratkhan 31.03.2021 в 23:01:08   # 775277
Коррупционеры эти чиновники
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