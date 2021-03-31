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Закона.Нет
«Травят по полной»: сельчане задыхаются от выбросов кирпичных заводов
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danilov 31 Марта 2021 в 10:50:29
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Zoggyla
31.03.2021 в 10:53:06
# 775227
Пипец какой-то! Экология, ау! Зеленую энергетику, блть, им подавай...
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DITRX
31.03.2021 в 22:46:33
# 775274
Установите на смартфоны програму
Airvisual
давайте вместе будем охуевать от чистаты воздуха
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Ratkhan
31.03.2021 в 23:01:08
# 775277
Коррупционеры эти чиновники
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