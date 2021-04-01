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Закона.Нет
Участники драки на Алтын-Орде помирились
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danilov 01 Апреля 2021 в 17:18:26
В полиции Алматинской области сообщили, что по данному факту были заведены уголовные дела в отношении обоих участников драки.



В ходе разбирательства в отношении обоих фигурантов возбуждены два уголовных дела по ст.293 ч. 2 п. 1 УК РК "Хулиганство", - сказано в сообщении.
Во время разбирательств мужчины принесли извинения другу другу, следствие было прекращено.

При проведении следственных действий в Управлении полиции Карасайского района участники конфликта признали свои ошибки и принесли извинения друг другу, а также перед народом, и написали встречные заявления с просьбой прекратить досудебное расследование. Они также обратились согражданам с просьбой прекратить обсуждения, так как ссора имела сугубо личный характер. Учитывая вышеизложенное, уголовные дела в отношении указанных лиц, прекращены, - отметили в полиции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Samborz 01.04.2021 в 18:38:20   # 775297
Интересно, они ему ремонт машины возмистили?
P\S: куда мир катится, за сто тенге готовы человека разорвать.
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  звукач 01.04.2021 в 19:31:17   # 775299
Дебилизм - а сразу на месте договорится без кулаков никак не...для чего понты эти.Сдержанее надо быть и задумыватся о последствиях.Ребенка своего напугал до истерики - оно того стоило,машину поцарапал и все из за того что мы последнее время разучились разговаривать на простом человеческом языке.
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  русо 01.04.2021 в 19:34:22   # 775300
Вообще оба понторезы. Один перед женой понтил, другой на рабочем месте понтил. Вышли бы помужски в спортзал и померились силой почестному
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  shlenchak 01.04.2021 в 20:10:23   # 775305
Все теперь всех стоянщиков буду в зал звать, главное чтобы мастер Спорта какой то не попался
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  Ratkhan 01.04.2021 в 20:35:14   # 775306
Один из них был русский, сразу помирились, если оба были казахи даже даже внимание не обращались. Это тупой водитель вложил видео который доказывает свою вино. Куда смотрел. Если реально водитель прав был, никто не помирились бы. Охранника отправили под суд. Не ужели до сих пор боимся от русских. Может из-за России. Может быть Заставили чиновники или администрация базара.
Спасибо жену Русского что подводила своего мужа, молодчина. А так все начали винить охраника
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  звукач 01.04.2021 в 21:53:24   # 775310
Вообщем конфликт покрытый мраком... кто зачинщик кто провокатор хер разберешь.Без веских доказательств что либо комментировать только воду в ступе толочь.
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  Ал 01.04.2021 в 21:55:58   # 775312
Цитата: звукач от 01.04.2021 15:53:24
Вообщем конфликт покрытый мраком... кто зачинщик кто провокатор хер разберешь.Без веских доказательств что либо комментировать только воду в ступе толочь.
Quote:
"Не имей 100 друзей". Казнет шутит о драке на парковке "Алтын Орды" https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovano-video-nachala-konflikta-parkovke-altyin-ordyi-433073/
сегодня, 10:56
...

Впечатление что из видео начала конфликта фрагмент аудиозаписи выпал.
Да и по другим не все очевидно...
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  звукач 01.04.2021 в 22:14:55   # 775316
Цитата: Ал от 01.04.2021 15:55:58
Цитата: звукач от 01.04.2021 15:53:24
Вообщем конфликт покрытый мраком... кто зачинщик кто провокатор хер разберешь.Без веских доказательств что либо комментировать только воду в ступе толочь.
Quote:
"Не имей 100 друзей". Казнет шутит о драке на парковке "Алтын Орды" https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovano-video-nachala-konflikta-parkovke-altyin-ordyi-433073/
сегодня, 10:56
...

Впечатление что из видео начала конфликта фрагмент аудиозаписи выпал.
Да и по другим не все очевидно...
ну если судить по этому ролику то Руслан сам начал быковать и строить из себя супемена.Ну скажи ты сейчас припаркуюсь найду я эти 100 тенге.А то че ты так разговариваешь,че орешь- стояньщик на улице целый день шум гам стоит,может поэтому и разговаривает громко.Да и если честно с трудом верится что 100 тенге нигде не завалялось тем более у мужа и жены.Хотя может быть и не прав.Но посылать человека на йух,не знаю я бы тоже за такой оборот чем нибудь приложил Руслана так как явно мельче его.Прежде чем такое сказать надо подумать бы,да мы не на зоне но у каждого свое понятие и мировозрение,например нас воспитали так что если посылаеш на три буквы будь готов за это ответить-что и случилось.Так что если ролик не обрезан то Руслан редиска.
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  Ал 01.04.2021 в 22:20:48   # 775317
Цитата: звукач от 01.04.2021 16:14:55
ну если судить по этому ролику то Руслан сам начал быковать и строить из себя супемена.Ну скажи ты сейчас припаркуюсь найду я эти 100 тенге.А то че ты так разговариваешь,че орешь- стояньщик на улице целый день шум гам стоит,может поэтому и разговаривает громко.Да и если честно с трудом верится что 100 тенге нигде не завалялось тем более у мужа и жены.Хотя может быть и не прав.Но посылать человека на йух,не знаю я бы тоже за такой оборот чем нибудь приложил Руслана так как явно мельче его.Прежде чем такое сказать надо подумать бы,да мы не на зоне но у каждого свое понятие и мировозрение,например нас воспитали так что если посылаеш на три буквы будь готов за это ответить-что и случилось.Так что если ролик не обрезан то Руслан редиска.
В комментах под разными источниками упоминают что водитель предлагал на обратном пути стольник отдать, а парковщик категорически не согласился, потребовав сдать назад...
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  звукач 01.04.2021 в 22:28:30   # 775318
Цитата: Ал от 01.04.2021 16:20:48
Цитата: звукач от 01.04.2021 16:14:55
ну если судить по этому ролику то Руслан сам начал быковать и строить из себя супемена.Ну скажи ты сейчас припаркуюсь найду я эти 100 тенге.А то че ты так разговариваешь,че орешь- стояньщик на улице целый день шум гам стоит,может поэтому и разговаривает громко.Да и если честно с трудом верится что 100 тенге нигде не завалялось тем более у мужа и жены.Хотя может быть и не прав.Но посылать человека на йух,не знаю я бы тоже за такой оборот чем нибудь приложил Руслана так как явно мельче его.Прежде чем такое сказать надо подумать бы,да мы не на зоне но у каждого свое понятие и мировозрение,например нас воспитали так что если посылаеш на три буквы будь готов за это ответить-что и случилось.Так что если ролик не обрезан то Руслан редиска.
В комментах под разными источниками упоминают что водитель предлагал на обратном пути стольник отдать, а парковщик категорически не согласился, потребовав сдать назад...
да и фиг с ними помирились и ладно.Я больше думаю о насущном то ли вот вертак купить виниловый то ли усилитель заменить и где на все это заработать не в ущерб семье
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  Zoggyla 01.04.2021 в 22:57:23   # 775320
Вертак виниловый И слушать пласты нарисованные с оцифрованной записи В чем смысл такого винила?
ЗЫ. А усилитель менять не стоит, лучше взять акустику тыщ за 10 вечнозеленых и провода от НАСА по 100 бакинских за погонный метр.
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  звукач 01.04.2021 в 23:02:14   # 775322
Цитата: Zoggyla от 01.04.2021 16:57:23
Вертак виниловый И слушать пласты нарисованные с оцифрованной записи В чем смысл такого винила?
ЗЫ. А усилитель менять не стоит, лучше взять акустику тыщ за 10 вечнозеленых и провода от НАСА по 100 бакинских за погонный метр.
Ну нет зачем вы так мечту обламываете есть барахолки и аукционы где можно еще не очень дорого приобретать пласты годов так 70-80-и начала 90. а провода и акустика за такие деньги это для мажориков)) в провода я кстати не верю и уже проверено не раз - хотя я может глуховат?)))да и куда ее за 10 зелени поставлю у меня домик дешевле стоит ))
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  Zoggyla 01.04.2021 в 23:14:19   # 775324
Цитата: звукач от 01.04.2021 17:02:14
Цитата: Zoggyla от 01.04.2021 16:57:23
Вертак виниловый И слушать пласты нарисованные с оцифрованной записи В чем смысл такого винила?
ЗЫ. А усилитель менять не стоит, лучше взять акустику тыщ за 10 вечнозеленых и провода от НАСА по 100 бакинских за погонный метр.
Ну нет зачем вы так мечту обламываете есть барахолки и аукционы где можно еще не очень дорого приобретать пласты годов так 70-80-и начала 90. а провода и акустика за такие деньги это для мажориков)) в провода я кстати не верю и уже проверено не раз - хотя я может глуховат?)))да и куда ее за 10 зелени поставлю у меня домик дешевле стоит ))

Пласты раритетных банд сейчас наверное дороже чем в Союзе стоят, а если еще какой-нить полидор да с какой-нить абой....
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  Yerla 02.04.2021 в 01:52:11   # 775326
силовики прост сказали.. вот и помирились типа.. а то как никак межнациональный конфликт.. межклассовый.. уж больно резонансно.. Типа того что "крутой" вадила нахуй послал "работягу" .. Или.. русский казаха головой ёбнул.. нахуй послал на "типа" родной земле.. если бы попиздились Серик и Берик вышедших из своих "мазд".. "камрюх".. нихуя бы не было
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