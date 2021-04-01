Участники драки на Алтын-Орде помирились

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danilov 01 Апреля 2021 в 17:18:26
В ходе разбирательства в отношении обоих фигурантов возбуждены два уголовных дела по ст.293 ч. 2 п. 1 УК РК "Хулиганство", - сказано в сообщении.
Во время разбирательств мужчины принесли извинения другу другу, следствие было прекращено.
При проведении следственных действий в Управлении полиции Карасайского района участники конфликта признали свои ошибки и принесли извинения друг другу, а также перед народом, и написали встречные заявления с просьбой прекратить досудебное расследование. Они также обратились согражданам с просьбой прекратить обсуждения, так как ссора имела сугубо личный характер. Учитывая вышеизложенное, уголовные дела в отношении указанных лиц, прекращены, - отметили в полиции.
Комментарии, по рейтингу, по дате
P\S: куда мир катится, за сто тенге готовы человека разорвать.
Спасибо жену Русского что подводила своего мужа, молодчина. А так все начали винить охраника
Цитата: звукач от 01.04.2021 15:53:24Quote:
Вообщем конфликт покрытый мраком... кто зачинщик кто провокатор хер разберешь.Без веских доказательств что либо комментировать только воду в ступе толочь.
Вообщем конфликт покрытый мраком... кто зачинщик кто провокатор хер разберешь.Без веских доказательств что либо комментировать только воду в ступе толочь.
"Не имей 100 друзей". Казнет шутит о драке на парковке "Алтын Орды" https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovano-video-nachala-konflikta-parkovke-altyin-ordyi-433073/
сегодня, 10:56
...
сегодня, 10:56
...
Впечатление что из видео начала конфликта фрагмент аудиозаписи выпал.
Да и по другим не все очевидно...
Цитата: Ал от 01.04.2021 15:55:58ну если судить по этому ролику то Руслан сам начал быковать и строить из себя супемена.Ну скажи ты сейчас припаркуюсь найду я эти 100 тенге.А то че ты так разговариваешь,че орешь- стояньщик на улице целый день шум гам стоит,может поэтому и разговаривает громко.Да и если честно с трудом верится что 100 тенге нигде не завалялось тем более у мужа и жены.Хотя может быть и не прав.Но посылать человека на йух,не знаю я бы тоже за такой оборот чем нибудь приложил Руслана так как явно мельче его.Прежде чем такое сказать надо подумать бы,да мы не на зоне но у каждого свое понятие и мировозрение,например нас воспитали так что если посылаеш на три буквы будь готов за это ответить-что и случилось.Так что если ролик не обрезан то Руслан редиска.
Впечатление что из видео начала конфликта фрагмент аудиозаписи выпал.
Да и по другим не все очевидно...
Цитата: звукач от 01.04.2021 15:53:24Quote:
Вообщем конфликт покрытый мраком... кто зачинщик кто провокатор хер разберешь.Без веских доказательств что либо комментировать только воду в ступе толочь.
Вообщем конфликт покрытый мраком... кто зачинщик кто провокатор хер разберешь.Без веских доказательств что либо комментировать только воду в ступе толочь.
"Не имей 100 друзей". Казнет шутит о драке на парковке "Алтын Орды" https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/opublikovano-video-nachala-konflikta-parkovke-altyin-ordyi-433073/
сегодня, 10:56
...
сегодня, 10:56
...
Впечатление что из видео начала конфликта фрагмент аудиозаписи выпал.
Да и по другим не все очевидно...
Цитата: звукач от 01.04.2021 16:14:55В комментах под разными источниками упоминают что водитель предлагал на обратном пути стольник отдать, а парковщик категорически не согласился, потребовав сдать назад...
ну если судить по этому ролику то Руслан сам начал быковать и строить из себя супемена.Ну скажи ты сейчас припаркуюсь найду я эти 100 тенге.А то че ты так разговариваешь,че орешь- стояньщик на улице целый день шум гам стоит,может поэтому и разговаривает громко.Да и если честно с трудом верится что 100 тенге нигде не завалялось тем более у мужа и жены.Хотя может быть и не прав.Но посылать человека на йух,не знаю я бы тоже за такой оборот чем нибудь приложил Руслана так как явно мельче его.Прежде чем такое сказать надо подумать бы,да мы не на зоне но у каждого свое понятие и мировозрение,например нас воспитали так что если посылаеш на три буквы будь готов за это ответить-что и случилось.Так что если ролик не обрезан то Руслан редиска.
ну если судить по этому ролику то Руслан сам начал быковать и строить из себя супемена.Ну скажи ты сейчас припаркуюсь найду я эти 100 тенге.А то че ты так разговариваешь,че орешь- стояньщик на улице целый день шум гам стоит,может поэтому и разговаривает громко.Да и если честно с трудом верится что 100 тенге нигде не завалялось тем более у мужа и жены.Хотя может быть и не прав.Но посылать человека на йух,не знаю я бы тоже за такой оборот чем нибудь приложил Руслана так как явно мельче его.Прежде чем такое сказать надо подумать бы,да мы не на зоне но у каждого свое понятие и мировозрение,например нас воспитали так что если посылаеш на три буквы будь готов за это ответить-что и случилось.Так что если ролик не обрезан то Руслан редиска.
Цитата: Ал от 01.04.2021 16:20:48да и фиг с ними помирились и ладно.Я больше думаю о насущном то ли вот вертак купить виниловый то ли усилитель заменить и где на все это заработать не в ущерб семье
Цитата: звукач от 01.04.2021 16:14:55В комментах под разными источниками упоминают что водитель предлагал на обратном пути стольник отдать, а парковщик категорически не согласился, потребовав сдать назад...
ну если судить по этому ролику то Руслан сам начал быковать и строить из себя супемена.Ну скажи ты сейчас припаркуюсь найду я эти 100 тенге.А то че ты так разговариваешь,че орешь- стояньщик на улице целый день шум гам стоит,может поэтому и разговаривает громко.Да и если честно с трудом верится что 100 тенге нигде не завалялось тем более у мужа и жены.Хотя может быть и не прав.Но посылать человека на йух,не знаю я бы тоже за такой оборот чем нибудь приложил Руслана так как явно мельче его.Прежде чем такое сказать надо подумать бы,да мы не на зоне но у каждого свое понятие и мировозрение,например нас воспитали так что если посылаеш на три буквы будь готов за это ответить-что и случилось.Так что если ролик не обрезан то Руслан редиска.
ну если судить по этому ролику то Руслан сам начал быковать и строить из себя супемена.Ну скажи ты сейчас припаркуюсь найду я эти 100 тенге.А то че ты так разговариваешь,че орешь- стояньщик на улице целый день шум гам стоит,может поэтому и разговаривает громко.Да и если честно с трудом верится что 100 тенге нигде не завалялось тем более у мужа и жены.Хотя может быть и не прав.Но посылать человека на йух,не знаю я бы тоже за такой оборот чем нибудь приложил Руслана так как явно мельче его.Прежде чем такое сказать надо подумать бы,да мы не на зоне но у каждого свое понятие и мировозрение,например нас воспитали так что если посылаеш на три буквы будь готов за это ответить-что и случилось.Так что если ролик не обрезан то Руслан редиска.
ЗЫ. А усилитель менять не стоит, лучше взять акустику тыщ за 10 вечнозеленых и провода от НАСА по 100 бакинских за погонный метр.
Цитата: Zoggyla от 01.04.2021 16:57:23Ну нет зачем вы так мечту обламываете есть барахолки и аукционы где можно еще не очень дорого приобретать пласты годов так 70-80-и начала 90. а провода и акустика за такие деньги это для мажориков)) в провода я кстати не верю и уже проверено не раз - хотя я может глуховат?)))да и куда ее за 10 зелени поставлю у меня домик дешевле стоит ))
Вертак виниловый И слушать пласты нарисованные с оцифрованной записи В чем смысл такого винила?
ЗЫ. А усилитель менять не стоит, лучше взять акустику тыщ за 10 вечнозеленых и провода от НАСА по 100 бакинских за погонный метр.
Вертак виниловый И слушать пласты нарисованные с оцифрованной записи В чем смысл такого винила?
ЗЫ. А усилитель менять не стоит, лучше взять акустику тыщ за 10 вечнозеленых и провода от НАСА по 100 бакинских за погонный метр.
Цитата: звукач от 01.04.2021 17:02:14
Цитата: Zoggyla от 01.04.2021 16:57:23Ну нет зачем вы так мечту обламываете есть барахолки и аукционы где можно еще не очень дорого приобретать пласты годов так 70-80-и начала 90. а провода и акустика за такие деньги это для мажориков)) в провода я кстати не верю и уже проверено не раз - хотя я может глуховат?)))да и куда ее за 10 зелени поставлю у меня домик дешевле стоит ))
Вертак виниловый И слушать пласты нарисованные с оцифрованной записи В чем смысл такого винила?
ЗЫ. А усилитель менять не стоит, лучше взять акустику тыщ за 10 вечнозеленых и провода от НАСА по 100 бакинских за погонный метр.
Вертак виниловый И слушать пласты нарисованные с оцифрованной записи В чем смысл такого винила?
ЗЫ. А усилитель менять не стоит, лучше взять акустику тыщ за 10 вечнозеленых и провода от НАСА по 100 бакинских за погонный метр.
Пласты раритетных банд сейчас наверное дороже чем в Союзе стоят, а если еще какой-нить полидор да с какой-нить абой....