Участники драки на Алтын-Орде помирились

ну если судить по этому ролику то Руслан сам начал быковать и строить из себя супемена.Ну скажи ты сейчас припаркуюсь найду я эти 100 тенге.А то че ты так разговариваешь,че орешь- стояньщик на улице целый день шум гам стоит,может поэтому и разговаривает громко.Да и если честно с трудом верится что 100 тенге нигде не завалялось тем более у мужа и жены.Хотя может быть и не прав.Но посылать человека на йух,не знаю я бы тоже за такой оборот чем нибудь приложил Руслана так как явно мельче его.Прежде чем такое сказать надо подумать бы,да мы не на зоне но у каждого свое понятие и мировозрение,например нас воспитали так что если посылаеш на три буквы будь готов за это ответить-что и случилось.Так что если ролик не обрезан то Руслан редиска.