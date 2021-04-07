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Закона.Нет
"Радио Свобода" оштрафовали на 71 млн рублей
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danilov 08 Апреля 2021 в 08:32:50
"Радио Свобода" оштрафовали на 71 млн рублей за отсутствие маркировки СМИ - иноагента.
Составлено 390 протоколов об административном правонарушении за неисполнение требований закона, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора
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